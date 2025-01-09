“مستحيل وأحلف”: أبوثنين يتحدى الاتحاد بشأن إعادة مباراة الكلاسيكو

أثار لاعب الهلال السابق فيصل أبوثنين جدلًا واسعًا بتصريحاته القوية حول احتمالية إعادة مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، حيث قال: “مستحيل وأحلف”، مؤكدًا ثقته بعدم تكرار اللقاء. جاءت هذه التصريحات في خضم نقاشات ساخنة بين الجماهير حول جدل المباراة.

كتب محمد سعد – تعرض فريق الهلال لخسارة مؤلمة على ملعبه “المملكة أرينا” أمام غريمه التقليدي الاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

وكان الوقت الأصلي والإضافي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قبل أن تبتسم ركلات الحظ لصالح الاتحاد، حيث أهدر ثلاثة من لاعبي الهلال تسديداتهم. وفي هذا السياق، علق نجم الهلال السابق، فيصل أبوثنين، على خسارة الفريق عبر تغريدة كتبها على حسابه الشخصي قائلاً: “الهلال فاز بالأداء، وخسر في النتيجة، أسوأ سيناريو يحدث لأي فريق”. وأضاف: “الاتحاد سجل هدفين من فرصتين، بينما الهلال سجل هدفين من مئة فرصة، الفريق يدفع الآن ثمن ضياع الفرص، وثمن مجاملته لبعض اللاعبين على حساب من هم أفضل منهم في دكة البدلاء”. وتابع أبوثنين قائلاً: “بين قوسين، لو افترضنا أُعيدت المباراة بين الهلال والاتحاد، لن يتمكن الاتحاد من الفوز، وأحلف عليها، مستحيل ينتصر”. واختتم تغريداته قائلاً: “رغم سوء أداء بعض اللاعبين المحليين، إلا أنني أحمل المدرب جيسوس مسؤولية هذه الخسارة، بسبب إصراره على إشراكهم في مباراة بهذا الحجم”. جدير بالذكر أن الاتحاد تأهل إلى الدور نصف النهائي برفقة أندية الشباب والرائد والقادسية. وأسفرت القرعة عن مواجهة كلاسيكية مرتقبة بين الاتحاد والشباب.

تصريحات أبوثنين تضيف مزيدًا من الإثارة إلى أجواء الدوري السعودي، وسط تساؤلات الجماهير عن ردود فعل الاتحاد وإدارة الدوري.