تأخير صرف منفعة الحماية الاجتماعية في عمان يناير 2025: الخميس رواتب التقاعد والاثنين للموظفين المقدمة:

أعلنت الجهات المختصة في سلطنة عمان عن تأخير صرف منفعة الحماية الاجتماعية لشهر يناير 2025، وذلك بعد تخصيص 577 مليون ريال لدعم الحماية الاجتماعية. وأوضحت الجهة أن رواتب التقاعد ستصرف يوم الخميس، بينما سيحصل الموظفون على رواتبهم يوم الاثنين.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة المالية العمانية عن تفاصيل ميزانية السطنة للعام 2025، وقد كشف معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية، عن تقديرات الإيرادات والإنفاق العام، كما أشار إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 1 .5% مقارنة بالعام السابق لتبلغ 11.18 مليار ريال، كما زاد نسبة الإنفاق العام ليبلغ 11,8 مليار ريال بزيادة 1.3% عن الفترة نفسها في العام السابق، كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى تقليل العجز المالي الذي يقدر بـ620 مليون ريال بنسبة 5.5% من إجمالي الإيرادات، مع الالتزام بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين للزهم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الحماية الاجتماعية 2025 عمان

أعلن وزير المالية العماني عن ارتفاع الإيرادات المتوقعة للميزانية العامة لسلطنة عمان لعام 2025، كما أشار أن إجمالي الإنفاق العام سيبلغ حوالي 11,8 مليار ريال، وتم تخصيص 468 مليون ريال من الإيرادات الإضافية لدعم الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي، وكذلك تم تخصيص 577 مليون ريال لبرامج الحماية الاجتماعية، و520 مليون ريال لدعم الكهرباء، و194 مليون لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، كما تضمنت الميزانية تخصيص 35 مليون لدعم المنتجات النفطية، و15 مليون لدعم السلع الغذائية، و73 مليون لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية.

موعد صرف منفعة عمان يناير 2025

من المتعارف عليه ان دعم منفعة عمان للأسر يتم صرفه بشكل شهري في اليوم 18 من كل شهر ميلادي، وفي حال توافق موعد الصرف مع عطلة البنوك، فيتم تبكير أو تأخير الصرف، وهو ما يحدث هذا الشهر، حيث سيتم صرف المنفعة الاجتماعية يوم الأحد الموافق 19 يناير بدل من السبت 18 يناير، على أن يتم الصرف بداية من الساعات الأولى ليوم الأحد، ويستمر الإيداع حتى نهاية دوام البنوك.

موعد صرف معاش التقاعد يناير 2025

من جهة أخرى، ووفقاً لما هو متعارف عليه فسيتم صرف رواتب التقاعد لشهر يناير 2025 في موعدها الشهري، حيث أن يوم الاثنين الموافق 23 يناير الجاري، هو موعد نزول معاشات التقاعد، بينما أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر يوم الخميس الموافق 27 يناير الجاري، ولن يتم تغيير موعد الصرف.

تؤكد الجهات المعنية أن تأخير صرف منفعة الحماية الاجتماعية جاء ضمن خطة تنظيمية، داعية الجميع إلى متابعة الإعلانات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة حول مواعيد الصرف.