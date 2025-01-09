مرسوم سلطاني: إجازة الأحد تشمل كافة قطاعات عُمان حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني

أصدر السلطان مرسومًا سلطانيًا يمنح إجازة يوم الأحد لكافة قطاعات سلطنة عُمان، بما في ذلك القطاعين العام والخاص، مع استمرار العمل بهذا القرار حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني للطلاب. وأوضحت وزارة العمل تفاصيل هذا القرار وأهدافه لتعزيز التوازن بين العمل والحياة اليومية.

كتب محمد سعد – تحتفل سلطنة عمان بذكرى تولي حضرة السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في محطة فارقة في تاريخ السلطنة، وقد انطلقت السلطنة في عهده نحو مرحلة جديدة من البناء والتحديث، على الإرث الأساس الراسخ من الحكمة والرؤية المستقبلية، حيث تم في عهد سيادته تحقيق العديد من الإنجازات واتخاذ القرارات الحكيمة، التي عززت مسيرة التنمية المستدامة ورفعت مكانة السلطنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فهي مناسبة لتجديد الولاء والاعتزاز بالقيادة ، والمضي نحو تحقيق التطلعات الوطنية بروح الوحدة والعمل المشترك ععضغي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تولي السلطان مقاليد الحكم

تحتفل سلطنة عمان بذكرى تولى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد مقاليد الحكم في يوم 11 يناير 2020، بعد وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، الذكرى التي تشهد على مسيرة من التطورات التي شهدها الجميع خلال أعوام قليلة، وبهذه المناسبة تقدمت وزارة العمل برفع أسمى التهاني لحضرة السلطان، متمنين من المولى عز وجل، أن يحفظ سيادته ويُنعم عليه بالصحة والسعادة والعمر المديد.

مرسوم سلطاني بإجازة رسمية 2025 عمان

أعلنت الصحف الرسمية بسلطنة عمان، منذ قليل عن صدور مرسوم سلطاني اليوم الأحد الخامس من يناير 2025، من حضرة السلطان هيثم بن طارق، حيث أقر سيادته أن يكون يوم الأحد القادم الموافق 12 يناير 2025،إجازة رسمية للموظفين بكافة السلطنة، ويشمل القرار وحدات الجهاز الإداري بالسلطنة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والعاملين في منشآت القطاع الخاص.

إجازات عمان الرسمية

كما أعلنت وزارة العمل بسلطنة عمان، تعليقاً على القرار، أن القرار يمكن أن يستثني بعض فئات القطاع الخاص، ولك في حال اقتضت المصلحة العامة، على أن يقوم صاحب العمل أو المنشأة بتعويض العامل حسب الأنظمة المعمول بها في قانون العمل العماني، وأفادت أن ذلك القرار يتم تطبيقه على كافة الإجازات الرسمية بالسلطنة.

وزراة العمل 2025 عمان

أكدت وزارة العمل بسلطنة عمان أن الإجازة بموجب المرسوم السلطاني، وبمناسبة تولي حضرته مقاليد الحكم، الأحد القادم فقط، بكافة قطاعات السلطنة، ولن يتم استمرار تطبيقها على أي من فئات السلطنة، الجدير بالذكر أن يوم الاثنين القادم الموافق 13 يناير سيكون موعد بدء الفصل الدراسي الثاني.

تدعو وزارة العمل جميع القطاعات إلى الالتزام بالمرسوم السلطاني، مؤكدة أن القرار يهدف إلى تحقيق راحة الموظفين والطلاب وتعزيز الإنتاجية في المجتمع.