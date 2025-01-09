كم باقي على رمضان؟ البحوث الفلكية تكشف موعد شهر رمضان 2025 ميلاديًا و1446 هجريًا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان لعام 2025 ميلادي الموافق 1446 هجري. وتستند التوقعات الفلكية إلى الحسابات الدقيقة التي تحدد موعد رؤية الهلال، مما يساعد المسلمين في التحضير للشهر الكريم.

كتب محمد سعد – يفصلنا عن شهر رمضان 2025 القليل من الأيام وتوضح الحسابات الفلكية أن شهر رمضان من المتوقع أن يكون يوم السبت 1 مارس 2025 نظرا للحسابات الفلكية ويستعد المسلمون إلي استقبال شهر رمضان بالدعاء والطاعات والالتزام بالصلوات ومتابعة إمساكية شهر رمضان 2025، وأعلنت الحسابات الفلكية عن موعد شهر رمضان 2020 والذي يوجد فيه 8 أيام عطلة للقطاع الخاص، وبدء شهر رمضان من عام 2024 ولمدة 8 سنوات متتالية بدخول شهر رمضان في موسم الشتاء وعلي الرغم ستكون أول سنتين في فصل الربيع وباقي السنوات تكون بأكملها في فصل الشتاء وبداية من عام 2031 يبدأ رمضان في شهر الخريف لمدة 8 أعوام، وفي نهاية سبتمبر 2039 سيعود رمضان في فصل الصيف.

موعد شهر مضان 2025 ميلادي و 1446 هجري

نظرا للحسابات الفلكية من أن من المتوقع أن يكون موعد شهر رمضان 2025 يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وسوف يتم استطلاع رؤية الهلال لتأكيد من موعد رمضان وسوف نعرض لكم بعض التفاصيل.

كم يستغرق الهلال مدته بعد الغروب

استطلاع هلال رمضان يكون في مساء يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

يبقي الهلال في مكة المكرمة بعد غروب الشمس لمدة 33 دقيقة.

بينما يبقي الهلال في القاهرة بعد الغروب لمدة 37 دقيقة.

ويبقي الهلال في باقي محافظات مصر تتراوح مدة بقاء الهلال ما بين 34 و 37 دقيقة.

ويبقي الهلال في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد الغروب ما بين 20 و 40 دقيقة.

موعد عيد الفطر 2025

تحسبنا للحسابات الفلكية أن يوافق عيد الفطر يوم 30 مارس 2025 ويستمر عيد افطر لمدة 3 أيام.

أدعية شهر رمضان 2025