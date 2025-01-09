كم باقي على رمضان؟ البحوث الفلكية تكشف موعد شهر رمضان 2025 ميلاديًا و1446 هجريًا

كتب محمد سعد – يفصلنا عن شهر رمضان 2025 القليل من الأيام وتوضح الحسابات الفلكية أن شهر رمضان من المتوقع أن يكون يوم السبت 1 مارس 2025 نظرا للحسابات الفلكية ويستعد المسلمون إلي استقبال شهر رمضان بالدعاء والطاعات والالتزام بالصلوات ومتابعة إمساكية شهر رمضان 2025، وأعلنت الحسابات الفلكية عن موعد شهر رمضان 2020 والذي يوجد فيه 8 أيام عطلة للقطاع الخاص، وبدء شهر رمضان من عام 2024 ولمدة 8 سنوات متتالية بدخول شهر رمضان في موسم الشتاء وعلي الرغم ستكون أول سنتين في فصل الربيع وباقي السنوات تكون بأكملها في فصل الشتاء وبداية من عام 2031 يبدأ رمضان في شهر الخريف لمدة 8 أعوام، وفي نهاية سبتمبر 2039 سيعود رمضان في فصل الصيف.
موعد شهر مضان 2025 ميلادي و 1446 هجري
نظرا للحسابات الفلكية من أن من المتوقع أن يكون موعد شهر رمضان 2025 يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وسوف يتم استطلاع رؤية الهلال لتأكيد من موعد رمضان وسوف نعرض لكم بعض التفاصيل.
كم يستغرق الهلال مدته بعد الغروب
استطلاع هلال رمضان يكون في مساء يوم الجمعة 28 فبراير 2025.
- يبقي الهلال في مكة المكرمة بعد غروب الشمس لمدة 33 دقيقة.
- بينما يبقي الهلال في القاهرة بعد الغروب لمدة 37 دقيقة.
- ويبقي الهلال في باقي محافظات مصر تتراوح مدة بقاء الهلال ما بين 34 و 37 دقيقة.
- ويبقي الهلال في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد الغروب ما بين 20 و 40 دقيقة.
موعد عيد الفطر 2025
تحسبنا للحسابات الفلكية أن يوافق عيد الفطر يوم 30 مارس 2025 ويستمر عيد افطر لمدة 3 أيام.
أدعية شهر رمضان 2025
- اللّهُمّ بارك لنا في هذا الشهر الكريم، وأعنا فيه على الصيام والقيام وحسن العبادة، ولا تغادرنا منه إلا وأنت راضٍ عنا أتم الرضا يا أرحم الراحمين.
- «اللهم جبرًا لقلبي وروحي، اللهم أرني الفرح في كل ما أريد، يارب العوض الجميل بعد الصبر الطويل، اللهم دربًا لا تضيق به الحياة وقلبًا لا يزول منه الأمل، يارب ازرع في قلبي راحة دائمة وأملًا لا يخيب، اللهم أرزقني فرحة تعوض قلبي عن كل ما فات».
- «اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافياً عن المجرمين».
- «اللهم اجعلنا من العباد المعتوقين من عذاب النار في هذه الأيام المباركة، اللهم اجعلنا من عبادك الصائمين القائمين طوال شهر رمضان المبارك».
- اللّهُمّ افتح لنا في هذا الشهر الجليل أبواب الرضا والسرور والهناء، وعوّضنا عن أيام الشقاء والجراح التي عايشناها بعيدا عنك يا أرحم الراحمين.
- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
- اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
- اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويامن هو كل يوم في خلق جديد اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك ادفع مالا أطيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
- للهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
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