“نزل الآن” تردد قناة ATV الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات بجودة HD

كتب محمد سعد – يهتم عدد كبير من متابعين قناة atv التركية معرفة التردد الجديد للقناة، تعتبر هذه القناة من أشهر القنوات وتقوم القناة بعرض ابرز المسلسلات ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس من اهم المسلسلات التركية الذي حقق نسبة متابعة عالية في تركيا وفي جميع أنحاء الوطن العربي، ومع ذلك زادت تساؤلات الناس عن تردد قناة atv الجديد 2025 بعد صدور القناة ترددها الجديد، وتتميز القناه بعرض مسلسلاتها في احسن جوده صوت وصورة، والآن من خلال موقعنا نقوم بعرض الترددات الجديدة للقناة..
تردد قناة atv الجديد 2025
سوف نقوم بتقديم تردد قناة ATV الجديد 2025 علي القمر الصناعي عرب سات:
- تردد قناة ATV الجديد: 12692.
- معامل الاستقطاب قناة ATV الجديد: عمودي.
- معدل الترميز القناة: 27500.
- الجودة الصوت والصورة: HD.
- معامل تصحيح خطأ القناة: 6\5.
تردد قناة atv الجديد 2025 علي القمر الصناعي النايل سات
- تردد قناة ATV الجديد: 10796.
- جاء معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.
- معدل ترميز قناة ATV الجديد: 27500.
- الجودة: عالية HD.
- تصحيح خطأ قناة ATV الجديد: 6\5.
كيفية تنزيل القناة علي جهاز الاستقبال الخاص بك
- الخطوة الأولي: اضغط علي زر القائمة من جهاز الريموت.
- الخطوة الثانية: اختار أيقونة التثبيت اليدوي.
- الخطوة الثالثة: حدد القمر الصناعي الذي تريد تنزيل القناة عليه “عرب سات أو نايل سات.
- الخطوة الرابعة: قم بإدخال البيانات الجديدة الخاصة بالتردد المذكورة أعلاه.
- الخطوة الخامسة: قم بالضغط علي زر البحث للبحث عن القناة.
- الخطوة الأخيرة: قم بالضغط علي زر الحفظ أو OK لحفظ القناة ضمن قنواتك المفضلة.
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