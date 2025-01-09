“نزل الآن” تردد قناة ATV الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات بجودة HD

أعلنت قناة ATV عن ترددها الجديد لعام 2025 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، لضمان تقديم أفضل تجربة مشاهدة بجودة عالية HD. يمكنك الآن تحديث التردد على جهاز الاستقبال الخاص بك للاستمتاع بمحتوى القناة المميز.

كتب محمد سعد – يهتم عدد كبير من متابعين قناة atv التركية معرفة التردد الجديد للقناة، تعتبر هذه القناة من أشهر القنوات وتقوم القناة بعرض ابرز المسلسلات ويعتبر مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس من اهم المسلسلات التركية الذي حقق نسبة متابعة عالية في تركيا وفي جميع أنحاء الوطن العربي، ومع ذلك زادت تساؤلات الناس عن تردد قناة atv الجديد 2025 بعد صدور القناة ترددها الجديد، وتتميز القناه بعرض مسلسلاتها في احسن جوده صوت وصورة، والآن من خلال موقعنا نقوم بعرض الترددات الجديدة للقناة..

تردد قناة atv الجديد 2025

سوف نقوم بتقديم تردد قناة ATV الجديد 2025 علي القمر الصناعي عرب سات:

تردد قناة ATV الجديد: 12692.

معامل الاستقطاب قناة ATV الجديد: عمودي.

معدل الترميز القناة: 27500.

الجودة الصوت والصورة: HD.

معامل تصحيح خطأ القناة: 6\5.

تردد قناة atv الجديد 2025 علي القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة ATV الجديد: 10796.

جاء معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

معدل ترميز قناة ATV الجديد: 27500.

الجودة: عالية HD.

تصحيح خطأ قناة ATV الجديد: 6\5.

كيفية تنزيل القناة علي جهاز الاستقبال الخاص بك