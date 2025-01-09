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تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات وعرب سات: استمتع بأجمل أغاني الأطفال

تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات وعرب سات: استمتع بأجمل أغاني الأطفال
تردد قناة طيور الجنة 2025 على نايل سات وعرب سات: استمتع بأجمل أغاني الأطفال
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

قناة طيور الجنة تعود بترددها الجديد لعام 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، لتواصل تقديم أجمل الأغاني والبرامج الترفيهية المخصصة للأطفال. قم بضبط التردد الجديد الآن واستمتع بأوقات ممتعة مليئة بالألحان المحببة للصغار.

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من الأسر عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة 2025، تعتبر القناة من أشهر القنوات الفضائية المستمرة خلال 24 ساعه وتقوم بعرض الكثير من الأغاني الكرتونية والاناشيد والبرامج التعليمية والترفيهية والدينية لتعليم الأطفال، وجعله القناة الأفضل لهم دائما ولأنها تعمل علي تقديم محتوي مختلف دائما لتسلية الأطفال وهي مناسبة لجميع الأعمار، ويفضلها أولياء الأمور دائما لتنمية ذاكرتهم وتحفيزهم دائما نحوها نقوم بطرح التردد الجديد للقناة من عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة 2025 عبر القمر الصناعي نايل سات

  • التردد الجديد الخاص بالقناة: 11393.
  • معامل الاستقطاب هو: عمودي .
  • معدل الترميز القناة: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ للقناة: 3/4.
  • جودة القناة: HD.

تردد قناة طيور الجنة 2025 علي القمر الصناعي عرب سات

  • جاء التردد الجديد الخاص بالقناة وهو: 11310.
  • معامل الاستقطاب للقناة: عمودي.
  • معدل الترميز للقناة: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ للقناة: 2/3.
  • جودة القناة: HD.

كيفية تنزيل تردد طيور الجنة 2025

  • قم بالنقر علي قائمة الإعدادات عبر جهاز التحكم الخاص بك.
  • ثم اختر إضافة قناة جديدة.
  • ثم النقر التثبيت اليدوي
  • حدد القمر الصناعي المناسب.
  • أدخل بيانات التردد المخصصة.
  • اضغط على زر بحث وانتظر بضع من الدقائق.
  • وعندما تظهر قناة طيور الجنة، اضغط على زر حفظ القناة.

أغاني قناة طيور الجنة

  • بابا فين.
  • شو حلو.
  • ماما جابت بيبي.
  • أنا أحبك يا أمي.
  • طلع البدر علينا.
  • طيور الجنة.
  • الجمعة يوم حلو.
  • أنا وأنت معاً.
  • أين الأطفال.

لا تفوت فرصة مشاهدة برامج وأغاني قناة طيور الجنة المميزة. اضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد واستمتع بأجمل لحظات الترفيه مع أطفالك.

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