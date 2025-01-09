تردد قناة كراميش 2025 الجديد على نايل سات وعرب سات: تابعوا “الأميرة سوسو والأقزام السبعة”

أعلنت قناة كراميش عن تحديث ترددها الجديد لعام 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، لتواصل تقديم أفضل برامجها الترفيهية والتعليمية للأطفال. من بين أبرز البرامج المحبوبة، يعود العرض الشهير “الأميرة سوسو والأقزام السبعة”، ليكون الخيار المثالي للعائلة بأكملها.

كتب محمد سعد – يبحث العديد من الأطفال والأسر عن التردد الجديد لقناة كراميش لأنها قناة مسلية لجميع الأطفال، ولأنها قناة تقدم العديد من الأفكار المتنوعة وتستمر القناة بتقديم محتوياتها علي مدار الـ 24 ساعه يوميا وتقدم القناة الكثير من الأنشطة المفيدة للأطفال مثل أغاني كرتونية وتعليمية وأناشد وقصص دينية وتعليمية وأفكار تعليمية كثيرة تساعد الأطفال في تعليمهم بطريقة أمنة وصحيحه اكثر التفاصيل حول التردد الجديد للقناة.

تردد قناة كراميش 2025 الجديد

أصبحت قناة كراميش محور اهتمام الكثير من الآباء والأمهات من أجل تحميل القناة ومشاهدة أفلام الكرتون والأغاني والأناشيد المسلية للأطفال، حيث تحرص القناة علي عرض محتوي خالي من مشاهد العنف والسلوك السلبي، كما أنها تحافظ علي القيم الأخلاقية للأطفال، لذلك يمكنك تحميل تردد القناة من خلال الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات.

تردد قناة كراميش علي نايل سات

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11430.

معامل الاستقطاب للقناة: عمودي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة كراميش علي عرب سات

التردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

كيفية تنزيل التردد الجديد للقناة علي جهاز الاستقبال