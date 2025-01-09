تردد قناة وناسة 2025 على نايل سات وعرب سات: استمتع بأجمل أغاني “لولو الشطورة”

كتب محمد سعد – تعتبر قناة وناسة للأطفال من اشهر قنوات الأطفال التي تهدف إلي تحسين سلوكيات الأطفال في مختلف أعمارهم، وتنمية المهارات لديهم ،تمتعت قناة وناسه بشعبيه كبيره جدا في الوطن العربي ،وتعد أيضا من القنوات المفضلة لدي الإباء والأمهات، حيث تحتوي قناة وناسه علي العديد من البرامج المختلفة والمميزة التي تجمع بين الفوائد والتسلية ،وتهدف هذه البرامج إلي تنمية عقول الأطفال وكيفيه التعامل مع الآخرين وتعديل سلوكياتهم السيئة، وتهدف أيضا قناة وناسه للأطفال إلي الترفيه والمرح مما يجعلها تؤدي هدفها بشكل امتع واذكي.
تردد قناة وناسة 2025 للأطفال علي القمر الصناعي نايل سات
- التردد الخاص بالقناة هو: .11470
- معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: افقي (H)
- بينما معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6
- معدل الترميز هو: 27500.
- الجودة العالية للصوت والصورة: hd.
تردد قناة وناسة للأطفال علي القمر الصناعي عرب سات
- تردد القناة:11270
- معامل الاستقطاب الجديد: عمودي (V)
- جاء معدل الترميز للقناة: 27500
- معامل تصحيح الخطأ الجديد هو: 3/4
- التشفير: القناة غير مشفره
- الجودة للصوت والصورة: HD
خطوات تحميل قناة وناسة للأطفال علي شاشة التلفاز
- الخطوة الأولي: الدخول إلي قائمة الإعدادات الرئيسية.
- الخطوة الثانية: ثم نختار أيقونة البحث اليدوي.
- الخطوة الثالثة: نقوم بإدخال البيانات المطلوبة مثل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز.
- الخطوة الرابعة: وبعد ذلك نقوم بالضغط علي أيقونة البحث سوف يظهر اسم القناة.
- الخطوة الخامسة: نقوم بالضغط علي حفظ القناة علي شاشة التلفاز.
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