“عثمان يقع أسيراً”: الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر وATV

يترقب عشاق الدراما التركية عرض الحلقة 177 من مسلسل قيامة عثمان، حيث تحمل أحداثًا مشوقة أبرزها وقوع عثمان في الأسر. تُعرض الحلقة عبر قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV على الأقمار الصناعية المختلفة، مع ترجمة عربية تُضفي مزيدًا من الحماس للمشاهدين في العالم العربي.

كتب محمد سعد – صارت الحلقة 177 من مسلسل المؤسس عثمان محور كلام للكثير من المتابعين بعد تأجيلها اكثر من مرة بسبب احتفالات رأس السنة وسبب الإلغاء الثاني موعد عرضها مع مباراة ،وزادت الاهتمام بمعرفة ميعاد الحلقة بسبب جذب انتباه المتابعين من الإعلانات التي تعرض عن الحلقة وظهر في الإعلان أن عثمان كان مقيداً بالسلاسل والأقفال أمام قبيلته وإعلان ظهور لخيانة الباي الذي استولي علي العرش بقوة وسوف نوضح لكم عن كافة التفاصيل عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 177.

مسلسل قيامة عثمان 177 على قناة الفجر الجزائرية

مسلسل عثمان تدور قصته حول الغازي عثمان الأول وهو مؤسس الدولة العثمانية وتحكي قصته عن نقل الدولة من الفقر والضياع إلى القوة والثبات، وعثمان هو الابن الثالث والأصغر لأطغرل ، ويتولى القيادة بعد وفاة والدة ويتابع كل قوانينه لتحقيق انتصارات كبيرة تؤسس لقيام الدولة.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

قامت قناة الفجر بتحديث تردد علي القمر الصناعي لتقديم افضل جودة صوت وصوره ويتم تحديث التردد بصورة مستمرة لضمان افضل مشاهدة ومتابعة القناة باستمرار علي مدار الـ 24 ساعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

التردد الجديد للقناة: 12034.

معدل الترميز للقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/7.

معدل الاستقطاب للقناة: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي عرب سات

التردد الجديد الخاص بالقناة: 11998.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب للقناة: عمودي.

جودة القناة: HD.

ترد قناة ATV التركية علي نايل سات

التردد الخاص بالقناة هو: 10796.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: ⅚.

معدل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

الجودة الخاصة بالقناة هي: HD.

ترد قناة ATV التركية علي عرب سات