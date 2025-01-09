تعليمات من الرئيس تبون: كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2025

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات هامة تتعلق بآلية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لعام 2025. تهدف هذه التعليمات إلى تسهيل عملية الاستعلام وتعزيز الشفافية، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى معلومات دقيقة حول مستحقاتهم المالية.

كتب محمد سعد – يعتبر موضوع زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر من القضايا التي تحظى باهتمام كبير لدى شريحة واسعة من المواطنين، إذ يتطلع العديد من المتقاعدين إلى الاطلاع على المستجدات المتعلقة بالزيادات المرتقبة في مخصصاتهم المالية، و أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن خططها لتحسين رواتب المتقاعدين خلال عام 2024، وذلك لرفع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة لهذه الفئة.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر

أتاحت الحكومة الجزائرية خدمة إلكترونية تتيح للمتقاعدين الاستعلام بسهولة عن رواتبهم وزياداتها، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، وللاستفادة من هذه الخدمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة المالية الجزائرية.

استخدام البيانات الشخصية المطلوبة لإتمام عملية الدخول.

التأكد من تعبئة جميع الحقول المطلوبة بشكل صحيح.

البحث عن القسم المخصص للخدمات الرقمية.

النقر على خدمة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

إكمال البيانات المطلوبة

مراجعة المعلومات المدخلة.

الضغط على زر استعلام للحصول على تفاصيل الراتب والزيادات.

صرحت الحكومة الجزائرية عن خططها لزيادة رواتب المتقاعدين في المستقبل القريب، حيث ستتفاوت نسبة الزيادة بين 2% كحد أدنى و5% كحد أقصى، وللاطلاع على آخر المستجدات حول هذه الزيادات، يمكن للمتقاعدين متابعة الإعلانات الرسمية عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة المالية، التي تعد المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بالرواتب. شروط الحصول على راتب التقاعد أعلنت وزارة المالية الجزائرية عن الشروط اللازمة للحصول على راتب التقاعد في الجزائر، والتي تشمل ما يلي: يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 60 عام

يجب أن يكون المتقدم قد أمضى فترة عمل لا تقل عن 15 عام

ضرورة تسجيل المتقدم في سجلات التأمينات الاجتماعية بالجزائر.

يشترط ألا يمتلك المتقاعد أي استثمارات أو أنشطة تجارية خاصة.

للاستفادة من الخدمة والاستعلام عن رواتب التقاعد لعام 2025، يُنصح بزيارة المنصات الرسمية أو التواصل مع الجهات المختصة لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة.