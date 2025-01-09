الآن صدرت: استعلم عن نتائج الطلاب في الكويت 2025 عبر المربع الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن إصدار نتائج الطلاب لعام 2025 عبر بوابة المربع الإلكتروني. يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتائج بسهولة من خلال الرقم المدني ورقم الجلوس، في خطوة تهدف إلى توفير خدمات تعليمية رقمية ميسرة.

كتب محمد سعد – تعتبر نتائج الطلاب في الكويت 2025 من أبرز الموضوعات التي تهم الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المراحل الدراسية، سواء في التعليم الابتدائي أو المتوسط، حيث بدأت امتحانات الفصل الدراسي الأول في شهر سبتمبر 2024، واستمرت لمدة أسبوعين، لينتهي الطلاب من أداء امتحاناتهم في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2024، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم الكويتية على تطبيق ضوابط أمنية مشددة خلال فترة الاختبارات لضمان سير الامتحانات بشكل مناسب ومنظم، مما ساهم في تقليل أي مشاكل أو شكاوى قد تحدث، ورصد حالات الغش، هذه الإجراءات تضمن أن يحصل كل طالب على الدرجة التي يستحقها وفقا لأدائه الفعلي.

نتائج الطلاب في الكويت 2025

يشهد الطلاب في الكويت حالة من الترقب والقلق مع اقتراب موعد ظهور نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول، فهم يترقبون بفارغ الصبر الاطلاع على نتائجهم لكي يستمتعوا بعطلة الفصل الأول ويبدأوا الفصل الدراسي الثاني دون أي مخاوف، وأكدت وزارة التربية والتعليم الكويتية أن أعمال التصحيح ما زالت مستمرة على قدم وساق، حيث يعمل فريق كبير من المصححين لضمان دقة وشفافية تصحيح الأوراق، حتى يحصل كل طالب على درجاته المستحقة.

كما أكدت الوزارة أن المديريات التعليمية تتابع بشكل دوري سير أعمال لجان الكنترول للتأكد من التزامها بالقواعد والإجراءات المتبعة في التصحيح، مما يضمن عدم حدوث أي مخالفات، وعند الانتهاء من أعمال التصحيح، سيتم إعلان النتائج رسميا عبر صفحة الوزارة، مع بدء رفعها إلكترونيا ليتمكن الطلاب من استخراجها بكل سهولة.

رابط دخول المربع الإلكتروني نتائج في الكويت 2024-2025 لاستخراج نتائج الطلاب في الكويت بسهولة، يمكنكم اتباع الخطوات التالية عبر موقع المربع الإلكتروني التابع لوزارة التربية الكويتية: الدخول إلى موقع المربع الإلكتروني للتربية الكويتية.

قم بإدخال الرقم المدني الخاص بالطالب.

أدخل الرقم التسلسلي.

اضغط على خيار تحميل الشهادة.

بعد التحميل، انقر على فتح الملف، وستظهر النتيجة على الفور.

للاستعلام عن نتائج الطلاب، قم بزيارة المربع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية واتباع الخطوات البسيطة للتحقق من النتيجة.