نتائج الاختبارات الكتابية والشفوية لمسابقة سوناطراك 2025 للتشغيل في الجزائر

أعلنت شركة سوناطراك عن نتائج الاختبارات الكتابية والشفوية للمسابقة الوطنية للتشغيل لعام 2025. يمكن للمشاركين الاطلاع على النتائج عبر الموقع الرسمي المخصص لهذا الغرض، وذلك لتأكيد أهلية المتقدمين للانضمام إلى فريق العمل في واحدة من أكبر الشركات الوطنية بالجزائر.

كتب محمد سعد – مع اقتراب موعد إعلان نتائج مسابقة سوناطراك 2025، يترقب العديد من الشباب الجزائري بفارغ الصبر فرص العمل المميزة التي تتيحها شركة سوناطراك في قطاع النفط والغاز، فقد انتهت فترة التقديم في 10 ديسمبر 2024، وتمت الاختبارات اللازمة حتى 4 يناير 2025 الآن، ينتظر الجميع بفارغ الصبر نتائج المسابقة التي ستفتح أبواب الوظائف المرموقة في الشركة، ومن خلال هذا المقال نتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج الاختبارات الكتابية والشفوية سوناطراك 2025 في المسابقة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

كيفية الاستعلام عن نتائج سوناطراك 2025

يمكن للمشتركين في المسابقة الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لشركة سوناطراك.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم الاستعلام عن نتائج مسابقة سوناطراك.

يجب كتابة رقم التسجيل و الرقم الوطني بطريقة صحيحة.

وفي النهاية يجب الضغط على استعلام وسوف يتم ظهور النتائج التي تريد الاستعلام عنها.

الشروط العامة للتقديم في مسابقة سوناطراك 2025 أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و 35 سنة.

يفضل وجود خبرة عملية في بعض التخصصات، على الرغم من أنها قد لا تكون إلزامية في بعض الحالات.

اجتياز كافة مراحل الاختبارات بنجاح، بما في ذلك الاختبارات الكتابية والمقابلات الشخصية. التخصصات المطلوبة تشمل التخصصات المطلوبة مجالات: الهندسة مثل الهندسة الكيميائية والميكانيكية وهندسة البترول.

مجالات الإلكترونيات والكهرباء.

تكنولوجيا المعلومات.

وكذلك الصيانة والتشغيل.

إدارة المشاريع، والاقتصاد، والمحاسبة، والقانون

مجالات الحفر والصيانة وتشغيل المنشآت النفطية. تهدف شركة سوناطراك من خلال هذه التخصصات إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة. أماكن الاختبارات الكتابية لمسابقة سوناطراك بالجزائر أعلنت شركة سوناطراك للنفط والغاز عن تحديد مواقع إجراء الاختبارات الكتابية لمسابقتها، حيث أكدت أن هذه المراكز موزعة على عشر ولايات مختلفة. وتشمل المواقع المحددة ما يلي: سكيكدة

سيدي بلعباس

قسنطينة

ورقلة

وهران

أدرار

الأغواط

البويرة

تامنغست

الجزائر العاصمة

للاستعلام عن نتائج مسابقة سوناطراك 2025، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للشركة واتباع التعليمات المتاحة للحصول على النتائج بسهولة.