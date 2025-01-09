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سعر أنبوبة الغاز اليوم الخميس 9 يناير 2025 في مصر

سعر أنبوبة الغاز اليوم الخميس 9 يناير 2025 في مصر
سعر أنبوبة الغاز اليوم الخميس 9 يناير 2025 في مصر
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

شهد سعر أنبوبة الغاز في مصر اليوم الخميس 9 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية. يعتبر الغاز المنزلي من الضروريات الأساسية للأسر المصرية، وتتفاوت أسعاره وفقًا للمناطق والتوزيع. نقدم لكم التفاصيل الكاملة حول الأسعار اليوم.

كتب محمد سعد – أدت الزيادة المستمرة في أسعار البنزين إلى جعل تحديثات الأسعار محور اهتمام ملايين من المواطنين المصريين، سواء أولئك الذين يستخدمون وسائل النقل العامة وهم الأكثر تأثرا بتغيرات الأسعار أو السائقين وأصحاب السيارات الخاصة، وقد شهد المصريون في العام الماضي العديد من القرارات المتعلقة بأسعار البنزين، وجاءت جميعها بزيادات مما أثر سلبا على الحالة الاقتصادية ومستوى المعيشة، من جهة أخرى أوضح الدكتور مصطفى مدبولي سبب هذه الزيادة، وهو الارتفاع الكبير في الاستهلاك بالإضافة إلى تكلفة استخراج المواد البترولية التي أصبحت مرتفعة جدا، علاوة على ذلك تسعى الحكومة لتحقيق توازن بين السعر الحقيقي للمنتج ودرجة الدعم الموجه للمواطنين.

أسعار البنزين والسولار اليوم

عقد الاجتماع الأخير للجنة تحديد أسعار المواد البترولية في 18 أكتوبر من العام 2024، حيث تم رفع أسعار البنزين والسولار بمختلف الأنواع بمقدار يتراوح بين جنيه ونصف إلى اثنين جنيه لكل لتر، مما يعادل زيادة تتراوح بين 11% و15% مقارنة بالأسعار السابقة، وفي هذا السياق نقدم لكم عبر موقعنا أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 9/1/2025 في محطات الوقود على مستوى جميع المحافظات، وفقا للتسعيرة الأخيرة.

 

سعر أنبوبة الغاز اليوم الخميس 9 يناير 2025 في مصر

 

سعر لتر بنزين 95 انهاردة

  • سجل سعر لتر بنزين 95 اليوم بعد الزيادة الأخيرة حوالي 17 جنيها مصريا.
  • سجل سعر لتر البنزين 92 اليوم بعد الزيادة الأخيرة حوالي 15.25 جنيه مصري.
  • سجل سعر لتر البنزين 80 اليوم بعد الزيادة الأخيرة حوالي 13.75 جنيه مصري.

سعر السولار اليوم في مصر

  • سجل سعر لتر السولار اليوم في محطات الوقود حوالي 13.5 جنيه مصري.
  • شهد سعر لتر الكيروسين اليوم في محطات الوقود حوالي 13.5 جنيه مصري.

سعر أنبوبة الغاز اليوم

  • سجل سعر أنبوبة الغاز المنزلي التي تزن 12.5 كجم حوالي 150 جنيها.
  • سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 25 كجم حوالي 200 جنيه.

يُوصى بمتابعة تحديثات الأسعار عبر الجهات الرسمية لضمان الحصول على الأسعار الدقيقة لأنبوبة الغاز المنزلية في مختلف المناطق.

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9 يناير 2025
أسعار الغاز في مصر
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الغاز المنزلي
الغاز المنزلي في مصر.
سعر أنبوبة الغاز
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