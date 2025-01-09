موعد بداية إجازة نصف العام الدراسي 2025/2026 في مصر: تعرف على التفاصيل

كتب محمد سعد – كشفت التربية والتعليم في مصر عن الموعد الخاص بالإجازة التي يتم الحصول عليها خلال منتصف العام الدراسي، وهذه العطلة التي يتم الحصول عليها عقب الانتهاء من الامتحانات التي يقوم الطلاب بأدائها خلال نهاية الترم الأول، ومن المقرر أن تبدأ هذه الامتحانات السبت المقبل الحادي عشر من يناير وذلك لجميع الطلاب في مختلف صفوف النقل ويعقبهم الطلاب في الشهادة الإعدادية.

موعد بداية إجازة نصف العام الدراسي

إجازة نصف العام الدراسي هي الإجازة التي يحصل عليها الطلاب عقب انتهاء الدراسة في الفصل الأول من العام الدراسي وغالبًا ما تأتي هذه الإجازة في نهاية شهر يناير وتمتد حتى فبراير، ويعود الطلاب بعد الانتهاء من هذه الإجازة من أجل استمرار الدراسة خلال الفصل الثاني حتى نهاية العام الدراسي المقرر لها في شهر يونيو، والموعد الذي تبدأ فيه إجازة نصف العام هو:

من المقرر أن تبدأ الإجازة الخاصة بنصف العام الدراسي في الخامس والعشرين من يناير حيث من المقرر أن تنتهي جميع الاختبارات الخاصة بنهاية الترم الأول في الثالث والعشرين من يناير.

من المفترض أن تستمر هذه الإجازة لمدة خمسة عشر يومًا حيث أنها سوف تنتهي في السادس من شهر فبراير المقبل.

سوف تأتي بداية الترم الثاني عقب انتهاء هذه الإجازة، حيث يكون أول يوم في الترم الثامن من فبراير.

وسوف يستمر هذا الترم حتى انتهاء الدراسة به في الخامس من يونيو وتبدأ الإجازة الخاصة بنهاية العام الدراسي.

جدول امتحانات العام الدراسي 2025

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد الجدول الذي سوف يوضح الامتحانات الخاصة بالعام الدراسي الجاري، وذلك على مدار الفصلين الدراسيين وامتحانات الدبلومات والثانوية العامة، وذلك حتى ينتهي العام الدراسي ويتم الحصول على إجازة الصيف في نهاية العام الدراسي وجدول الامتحانات هو: