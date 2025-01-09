كيفية إصدار سجل الأسرة في السعودية عبر منصة أبشر: الشروط والخطوات

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إمكانية إصدار سجل الأسرة إلكترونيًا عبر منصة أبشر. يُعد هذا السجل من الوثائق الهامة لتوثيق بيانات الأسرة، ويتطلب استيفاء شروط محددة لضمان سهولة الإجراءات. في هذا الدليل، نقدم الخطوات والشروط المطلوبة للحصول على سجل الأسرة بكل سهولة.

كتب محمد سعد – تعد مسألة إصدار سجل الأسرة من الأمور التي تثير اهتمام العديد من المواطنين في المملكة، حيث أصبحت هذه الخدمة متاحة الآن إلكترونيا عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، ويأتي ذلك في إطار تسهيل الإجراءات الحكومية للمواطنين من خلال تقديم العديد من الخدمات عبر الإنترنت بشكل سريع وسهل ودون تعقيدات، كما وضعت الوزارة بعض الشروط الضرورية والمهمة لتمكين المواطنين من إنجاز هذه الخدمة بسهولة دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

خطوات إصدار سجل الأسرة

يمكن الآن الحصول على سجل الأسرة بسهولة من خلال زيارة رابط منصة أبشر واتباع التعليمات والخطوات التالية:

الولوج إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية.

الذهاب إلى قسم تسجيل الدخول إذا كان لدى المستخدم حساب على المنصة ليقوم بإدخال المعلومات المطلوبة.

إذا لم يكن لديك حساب سيتم إنشاء حساب جديد.

الذهاب إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار قسم خدمات الأحوال المدنية والضغط عليه.

انقر على أيقونة سجل الأسرة.

ملأ النموذج المعروض أمام المستخدم بالمعلومات المطلوبة.

رفع المستندات والبيانات اللازمة لإصدار سجل الأسرة، والتي تشمل شهادة الميلاد عند إضافة مولود جديد أو وثيقة الطلاق أو الزواج لتحديد الحالة الاجتماعية، بالإضافة إلى شهادة الوفاة التي تستخدم عند الإعلان عن وفاة أحد أفراد الأسرة، ونسخة من الهوية الوطنية بهدف توثيق المعلومات الأساسية للفرد.

تتيح هذه الخدمة للأزواج الجدد إصدار سجل أسرة إلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية توصيل الوثيقة إلى مكان أو عنوان المستفيد دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب المعنية.

تتيح منصة أبشر تسهيل الإجراءات الحكومية، بما في ذلك إصدار سجل الأسرة. لضمان نجاح العملية، تأكد من استيفاء جميع الشروط واتباع التعليمات الموضحة على المنصة.