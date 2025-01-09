شروط القبول في وظائف الحرس الوطني السعودي لعام 1446

أعلنت وزارة الحرس الوطني في السعودية عن شروط القبول للمتقدمين على الوظائف المعلنة لعام 1446. تهدف هذه الوظائف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية لخدمة الوطن، وتضمنت الشروط تفاصيل تتعلق بالمؤهلات العلمية، العمر، اللياقة البدنية، ومتطلبات إضافية خاصة ببعض الوظائف.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل لوظائفها لعام 1446، مما أثار اهتماما واسعا بين الشباب السعوديين الراغبين في الانضمام إلى القطاع العسكري، يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على توفير فرص العمل للشباب المؤهلين، في هذا المقال، سنتناول تفاصيل مواعيد التسجيل، كيفية التقديم، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظائف الحرس الوطني لعام 1446.

مواعيد التقديم لوظائف الحرس الوطني لعام 1446

أعلنت الوزارة أن بوابة التقديم الإلكتروني ستكون متاحة اعتبارا من يوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجب 1446، الساعة التاسعة صباحا، وستغلق في يوم الخميس 9 يناير 2025، الموافق 9 رجب 1446، الساعة الثانية ظهرا، وينصح جميع الراغبين في التقديم بالالتزام بالمواعيد المحددة لضمان النظر في طلباتهم.

خطوات التسجيل الإلكتروني في وظائف الحرس الوطني يمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى بوابة التوظيف الرسمية لوزارة الحرس الوطني عبر اتباع الخطوات التالية: زيارة الموقع الإلكتروني: jobs.sang.gov.sa.

اختيار الوظيفة المناسبة من الخيارات المتاحة.

الضغط على زر تقديم للبدء في إدخال البيانات الشخصية.

تعبئة الحقول المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، والمؤهلات الدراسية.

رفع المستندات المطلوبة مثل الشهادات التعليمية والسيرة الذاتية.

الضغط على إرسال لإتمام عملية التقديم. شروط القبول في وظائف الحرس الوطني حددت وزارة الحرس الوطني عددا من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون، وهي كالتالي: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أصل سعودي.

يشترط أن يكون لديه سجل نظيف وسلوك حسن.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و30 عام وقت التقديم.

يجب اجتياز الفحوصات الطبية والتأكد من سلامة اللياقة البدنية.

لا يجب أن يكون المتقدم موظفا في جهة حكومية أو قد عمل سابقا في الخدمة العسكرية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة، مع ضرورة معادلة الشهادات الأجنبية من وزارة التعليم.

يجب أن يكون المتقدم غير متزوج من شخص غير سعودي.

لضمان استيفاء الشروط وتحقيق فرصة الانضمام إلى الحرس الوطني، يُنصح بمراجعة الإعلان الرسمي والتقديم عبر المنصة المخصصة خلال المواعيد المحددة.