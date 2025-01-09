جدول الامتحانات التمهيدية 2025 في العراق لجميع المراحل

كتب محمد سعد – بدأ العديد من الطلاب في العراق في المراحل الابتدائية والإعدادية والمتوسطة بالبحث عن جدول الامتحانات الخاص بهم استعدادًا لمذاكرة جميع المواد الدراسية، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن جدول الامتحانات التمهيدية لعام 2025 الذي يغطي جميع المراحل التعليمية المختلفة ، كما حددت الوزارة يوم الثلاثاء 28 يناير كموعد لبدء الامتحانات في جميع المحافظات مشددة على أهمية استعداده الجيد من قبل الطلاب.

إجراءات وزارة التربية لضمان سير الامتحانات

تعتبر الامتحانات التمهيدية خطوة حاسمة في مسار الطلاب الأكاديمي، وتسعى وزارة التربية إلى توفير بيئة تعليمية ملائمة لتحقيق نتائج متميزة، وللمزيد من المعلومات يمكن متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، كما وضعت وزارة التربية في العراق خطة شاملة لتسهيل وإدارة الامتحانات بشكل منظم وعادل، تشمل النقاط التالية:

توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بطريقة عادلة.

تنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من الالتزام بقوانين الامتحان ومنع حالات الغش.

البدء في تصحيح الأوراق الامتحانية مباشرة بعد انتهاء الامتحانات لتسريع عملية إعلان النتائج.

إعداد جدول خاص للامتحانات الثانية للطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في الامتحانات الأولى.

جدول اختبارات المرحلة الابتدائية

تم الإعلان عن الجدول المخصص للامتحانات التمهيدية للطلاب في المرحلة الابتدائية والتي من المقرر أن تبدأ في الثامن والعشرين من يناير، ويحتوي الجدول على تفاصيل مواعيد الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية كالتالي:

28 يناير ستجرى امتحانات مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية.

29 يناير ستقام اختبارات في اللغة العربية واللغة الكردية.

30 يناير سيكون اختبار مادة اللغة الإنجليزية.

1 فبراير سيجرى امتحان مادة الرياضيات.

3 فبراير ستقام اختبارات مادة العلوم

جدول اختبارات المرحلة المتوسطة

تعتبر المرحلة المتوسطة من المراحل التعليمية الأساسية في العراق، حيث يقوم الطلاب خلالها بالتحضير لأداء الامتحانات التمهيدية المقررة نهاية الشهر الحالي، وفي هذا تم إعداد الجدول الخاص بهذه الامتحانات للمرحلة المتوسطة كالتالي: