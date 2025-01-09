طريقة تحضير فطائر رمضان باللحم المفروم في البيت بسهولة

استعدي لشهر رمضان المبارك بوصفة شهية ومميزة لتحضير فطائر اللحم المفروم في المنزل. تعتبر الفطائر من الأطباق المحببة على مائدة الإفطار، ويمكنك تحضيرها بسهولة بمكونات بسيطة وخطوات سهلة للحصول على طعم لذيذ يرضي جميع أفراد العائلة.

كتب محمد سعد – تعتبر فطائر اللحم المفروم من الوجبات المميزة التي تضفي طعما لذيذا على مائدة رمضان، وهذه الفطائر تتميز بعجينتها الطرية والحشوة الغنية التي تجمع بين اللحم والتوابل العطرية، مما يجعلها الخيار المثالي كوجبة خفيفة أو طبق جانبي للإفطار، في هذا المقال، نستعرض كيفية تحضير فطائر رمضان باللحم المفروم بخطوات سهلة وبسيطة.

فطائر رمضان باللحم المفروم

لتحضير فطائر باللحم المفروم يمكن تقديمها في رمضان، او الاعياد، او وجبة الغداء نحتاج الى المكونات الآتية:

ملعقة صغيرة خميرة فورية

كوب ونصف ماء دافئ

3 أكواب دقيق

نصف كوب زيت

3 ملاعق حليب بودرة

ملعقة سكر

مكونات الحشو:

3 ملاعق كبيرة زيت ذرة

2 حبة بصل مفروم ناعما

نصف كيلو لحم مفروم

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة

ملح حسب الرغبة

تعد عجينة الفطائر الأساسية سر نجاح الوصفة، حيث تمنح الفطائر قواما هشا ولذيذا ويمكن تحضير الفطائر بالخطوات الآتية: في وعاء، امزجي الخميرة مع الماء الدافئ، ثم أضيفي الخليط إلى مكونات العجينة مثل الدقيق، السكر، الزيت، والحليب البودرة.

اعجني المكونات جيدا باستخدام يديك أو العجانة، ثم اتركي العجينة لتختمر لمدة 30 دقيقة.

في مقلاة، سخني الزيت وأضيفي البصل المفروم حتى يذبل، ثم أضيفي اللحم المفروم مع التحريك حتى يتخلص من الماء.

بعد ذلك، أضيفي البهارات، الملح، والبقدونس واستمري بالتقليب لمدة دقيقتين.

نأخذ قطعة صغيرة من العجينة ونفردها على سطح مرشوش بالدقيق.

نضع ملعقة من الحشوة في المنتصف، ثم نغلق العجينة على شكل مثلث أو دائرة.

نرص الفطائر في صينية مدهونة بالزيت، ثم نتركها لتتخمر مرة أخرى لمدة 15 دقيقة.

نقوم بخبز الفطائر في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد قليلا، و تقدم الفطائر مع صوص الزبادي أو السلطات حسب الرغبة كما يمكن أيضا تقديمها كوجبة خفيفة في السحور أو كطبق جانبي مميز على مائدة الإفطار.

مع هذه الوصفة السهلة، ستتمكنين من تحضير فطائر لذيذة ومغذية لتزيين مائدتك الرمضانية. جربيها اليوم وابهري عائلتك بمهاراتك في الطهي!