أسهل طريقة لتخليل الليمون بطعم أجمل وألذ مثل المحلات

يُعد الليمون المخلل من أشهر وألذ الإضافات التي تزين المائدة، لكن إعداد مخلل الليمون في المنزل بنفس طعم المحلات قد يبدو صعبًا للبعض. في هذه الوصفة، سنقدم لك الطريقة المثالية لتحضير مخلل الليمون بمذاق غني وشهي ينافس أفضل المحلات.

كتب محمد سعد – يعتبر المخلل من المقبلات المفضلة مع بعض الاكلات وعادة تقدم مع المشويات والوجبات الرئيسية، وله أنواع مختلفة وعديدة منها الجزر واللفت والكرنب والقرنبيط والخيار والفلفل الحار والليمون، سنقدم طريقة تخليل الليمون بشكل سهل جدا مع نصائح لحفظها أطول فترة ممكنة.

طريقة تخليل الليمون

حينما تقوم بشراء المخللات من الخارج تنفق الكثير من المال لهذا السبب نجد أن هناك كثير من الأمهات تريد القيام بإعداد المخللات المختلفة في المنزل ومن ضمن تلك المخللات التي يمكنك إعدادها من المنزل تخليل الليمون فقط عليك إحضار المكونات التالية: كيلو الليمون الأخضر.

نصف كوب من الملح.

لتر من الماء.

ملعقة كمون.

ملعقة شطة.

أربعة فصوص من الثوم. طريقة تخليل الليمون مثل المحلات اغسلي الليمون بالماء جيدًا، للتخلص من الاتربة والأوساخ.

قومي بتشريح الليمون إلى أرباع مع مراعاة عدم تشريحه بالكامل.

في وعاء كبير نظيف ومعقم ضعي كمية الماء ثم اضيفي الملح والشطة والكمون و الثوم الذي يكون مفضل نكهته عند البعض ولكن ليس من الضروري إضافته إذا كنت لا ترغب مع التقليب جيدا حتى يذوب الملح.

في برطمان زجاجي معقم ونظيف وجاف ضعي الليمون به ثم ضيفي عليه محلول الملح حتى يغطى الليمون بالكامل.

يغلق البرطمان بشكل محكم جدًا ويوضع في مكان بارد لمدة 15 يوماً. نصائح هامة لنجاح تخليل مخلل الليمون في المنزل للحصول على أفضل نتائج اختاري الليمون الاخضر الطازج القشرة السميكة.

لإعطاء المخلل طعم لذيذ يمكنك وضع كمية من حبات الكزبرة الجافة، أو ورق الغار.

حفظ برطمان مخلل الليمون في الثلاجة حتى لا يتعفن.

عليكي الحفاظ على نظافة ماء التخليل فعند الاستخدام واستخراج المخلل من البرطمان أستخدمي ملعقة جافة ونظيفة لتجنب تكون العفن.

مع هذه الطريقة البسيطة، يمكنكِ الاستمتاع بمخلل ليمون لذيذ وصحي من صنع يديك. جربيها اليوم وأبهري عائلتك بالطعم الألذ على الإطلاق!