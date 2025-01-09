وزارة التعليم السعودية تعلن مواعيد وساعات الدراسة في رمضان: كم يوم إجازة؟

أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميًا تفاصيل مواعيد وساعات الدراسة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، مع تعديلات تتناسب مع خصوصية الشهر الكريم. كما تم الكشف عن عدد أيام الإجازة الرسمية للطلاب والمعلمين، مما يتيح للجميع التخطيط بشكل أفضل لهذا الشهر الفضيل.

كتب محمد سعد – مع اقتراب بداية العام الدراسي 1446هـ، يترقب المعلمون والطلاب مواعيد الإجازات والاختبارات التي تم تحديدها وفقًا للجدول الزمني الجديد ويعد تنظيم هذه المواعيد أمرًا بالغ الأهمية في تحضير الطلاب والهيئة التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية بسلاسة وفي السطور التالية نعرض لكم مواعيد حاسمة في تقويم العام الدراسي 1446هـ والتي تشمل الإجازات، الاختبارات، وفترات العودة إلى المدارس زخثخا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المواعيد المهمة للعام الدراسي 1446هـ

يستمر جدول العام الدراسي القادم في تقديم فترات زمنية منتظمة لراحة الطلاب والمعلمين، إذ يتوقع الجميع بعد شهور من العمل المتواصل الاستفادة من تلك الفترات الحيوية، بداية مع إجازة نهاية الأسبوع المطولة التي ستوافق يومي الأربعاء والخميس، 10 و11 من شهر جمادى الآخرة 1446هـ، وهي إجازة قصيرة لكنها تعطي الجميع فرصة للراحة قبل العودة إلى الدروس.

أما بالنسبة لل اختبارات منتصف الفصل الدراسي، فسيبدأ طلاب المملكة في تقديمها يوم الأحد، 21 من جمادى الآخرة 1446هـ، حيث يخصص هذا الوقت لتقييم التحصيل الدراسي في منتصف الفصل الدراسي الأول.

فيما يخص إجازة منتصف الفصل الدراسي، فقد تقرر أن تبدأ يوم الجمعة، 3 من شهر رجب 1446هـ، وهي فرصة رائعة للطلاب والمعلمين للاستراحة والانتعاش قبل استئناف الدراسة بعد فترة قصيرة.

وتعد بداية الدراسة بعد إجازة منتصف العام الدراسي موعدًا مهمًا آخر، حيث يعود الطلاب إلى مقاعدهم يوم الأحد، 12 من شهر رجب 1446هـ، لاستكمال الدراسة عقب فترة من الراحة.

وبالحديث عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، فهي ستكون يوم الأحد، 17 من شهر شعبان 1446هـ، حيث يتمكن الطلاب من التقييم النهائي لمستوى تحصيلهم الدراسي قبل انتهاء الفصل.

نهاية الفصل الدراسي الثاني ستكون في يوم الخميس، 21 من شهر شعبان 1446هـ، لتعلن بذلك نهاية هذا الفصل الدراسي، ويستعد الطلاب لأخذ قسط من الراحة في إجازة الصيف.

أما بالنسبة للفصل الدراسي الثالث، فقد تحدد بداية الدراسة له يوم الأحد، 2 من شهر ذو القعدة 1446هـ، ليبدأ الطلاب والهيئة التعليمية مرحلة جديدة من الدراسة بعد فترة قصيرة من الإجازة الصيفية.

للاطلاع على التفاصيل الكاملة حول مواعيد وساعات الدراسة وعدد أيام الإجازة في رمضان، يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم.