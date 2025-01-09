السعودية تكشف عن شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة للنساء

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تحديثات جديدة تتعلق بشروط استخراج رخصة القيادة للنساء. تأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز سلامة الطرق وتنظيم العملية بما يتماشى مع أحدث المعايير. إذا كنتِ تخططين للحصول على رخصة القيادة، تعرفي على الشروط الجديدة التي تم الإعلان عنها.

كتب محمد سعد – ترغب الكثير من النساء في السعودية في معرفة شروط استخراج رخصة قيادة وتعتبر خدمة استخراج الرخصة من الخدمات الهامة التي تهتم بها الكثير من النساء، كما أنها من أكثر الأمور التي تثير الجدل بين الكثير في المملكة لمهشم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كما يوجد صعوبة عند استخراج الرخصة الخاصة بالنساء دون أن يخضعوا الى بعض الاختبارات العملية والنظرية، ولكن الآن أصبحت متوفرة ومتاحة ولكن بشروط معينة فرضت من الادارة العامة للمرور يجب أن تستوفيها جميع النساء حتى تتمكن من استخراج الرخصه بكل سهولة.

أهم شروط استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية

تستطيع المرأة السعودية الان القيادة داخل السعودية ولكن يجب أن تلتزم ببعض الأحكام والشروط التي قامت إدارة المرور بفرضها حتى تحصل على رخصة القيادة بطريقه سهلة وبسيطه وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون سن المرأة أكبر من 18 عام عند التقديم.

الالزام بالتقديم في احد المدارس الخاصة لتعليم القيادة اولا.

يجب أن تنجح في الاختبارات التي تقوم إدارة المرور بتحديدها سواء كان اختبار نظري أو عملي وتتبع القوانين الطرق والارشادات.

أن تقوم بإجراء فحص طبي داخل أحد المراكز التابعة لوزارة الداخلية.

تقوم بدفع كل الرسوم المالية التي تخص استخراج الرخصة.

عدم اتهامها سابقا في التعاطي أو التجارة في أي مواد مخدرة.

لا تكون قيد أحكام واتهامات أخرى.

عدم وجود أي أمراض مزمنة تعيق عملية القيادة.

المستندات المطلوبة عند استخراج الرخصة

كما يجب على النساء بعد معرفتهم شروط استخراج رخصة قيادة للنساء في السعودية توفير بعض الأوراق اللازمة التي تحددها إدارة المرور لكي تستطيع استخراج الرخصة وتظهر هذه الأوراق في التالي:

توفير نسخة لبطاقة الهوية وذلك إذا كانت المرأة مثيرة.

كما يجب عليها توفير صوره من بطاقة الإقامة الخاصة بها.

إحضار ست صور شخصية حديثة 4 × 6.

تقديم شهادة تؤكد أنها خالية من أي أمراض تؤثر على صحتها أثناء القيادة.

رسوم استخراج رخصة القيادة للنساء

تختلف رسوم استخراج رخصة القيادة للنساء في السعودية بحسب فترة الصلاحية وتكمن الرسوم في التالي:

تقوم بدفع 85 ريال للحصول على رخصة قيادة لمدة عامين.

سعر رخصة القيادة لمدة 10 سنوات يصل إلى 400 ريال.

أما تكلفة الحصول على رخصة لمدة عامين حوالي 200 ريال.

كما يجب عليها دفع رسوم اخرى وهي اجتياز الاختبارات النظرية والعملية، تكاليف الفحص الطبي ودفع رسوم إدارية أخرى تتعلق بتقديم الطلب.

لمعرفة المزيد عن الشروط الجديدة وإجراءات استخراج رخصة القيادة للنساء في السعودية، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور أو متابعة الإعلانات الرسمية.