رسمياً: الإمارات تعلق رحلات فلاي دبي إلى 4 دول وفقاً للأحداث الراهنة

أعلنت شركة فلاي دبي تعليق رحلاتها إلى أربع دول بسبب الأحداث الراهنة، وذلك بناءً على التوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية في دولة الإمارات. يهدف هذا القرار إلى ضمان سلامة الركاب والطواقم الجوية. تعرف على الدول التي شملها هذا القرار.

كتب محمد سعد – شركة الطيران الوطنية الإماراتية “فلاي دبي أو طيران دبي” هي شركة تعمل بنظام الطيران منخفض التكلفة، أنشأتها الحكومة في 19 مارس 2008، وتتخذ من إمارة دبي مقرها الرئيسي، تقدم فلاي دبي خدماتها إلى 12 وجهة، وأقلعت أول رحلة تجارية للشركة إلى بيروت في الأول من يونيو 2009، وقد أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي عن تعليق رحلات الطيران لعدد من الدول المحيطة، وذلك وفق التفاصيل الموضحة بفقرات المقال ادضشخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شركة طيران فلاي دبي

تشهد المنطقة العربية والإسلامية خلال الآونة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار، بسبب الأزمات الخارجية التي تحيط بنا، ولعل ما نشهده في لبنان وفلســطـــين الحبيبة خير دليل على ذلك، وقد أعلنت شركة طيران فلاي دبي عن تعليق رحلاته الى كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق والكيــــان ودولة ايــران، كما أكدت الشركة عبر حسابها وفقاً لما نشرته الصحف العالمية، أن تعليق الرحلات الخاصبة بهذه الدول الأربعة سيكون اليوم وغد، الأربعاء والخميس 2 و 3 أكتوبر 2024، على أن يتم إعادة تقييم الموقف بعد انقضاء المهلة المحددة.

طيران فلاي دبي

كما أعلنت فلاي دبي أنه بسبب الإغلاق المؤقت لعدد من المجالات الجوية مساء يوم الأول من أكتوبر، تأثرت بعض الرحلات كما أن رحلة فلاي دبي FZ 143 عادت إلى مطار عمّان الدولي، كما عادت أيضاً رحلة FZ 157 المتجهة إلى مطار أنقرة الدولي إلى دبي، كما عادت رحلة FZ 728 من مطار إسطنبول الدولي إلى دبي الدولي إلى إسطنبول، كما تم إلغاء الرحلات إلى كل من الدولة السالفة الذكر (باستثناء مدن بندر عباس، كيش، ولار) في 02 و03 أكتوبر، ولن يتم قبول المسافرين المتوجهين إلى هذه الوجهات.

تدعو فلاي دبي المسافرين المتأثرين لمتابعة تحديثات الرحلات عبر الموقع الرسمي للشركة أو التواصل مع مراكز الخدمة لمعرفة المزيد حول خيارات السفر البديلة.