Samsung Galaxy A15: سعر ومواصفات هاتف الفئة الاقتصادية الأقوى بتصميم وأداء مميز

طرحت شركة سامسونج هاتفها الجديد Samsung Galaxy A15، الذي يأتي بتصميم أنيق وأداء قوي يضعه في مقدمة هواتف الفئة الاقتصادية. الهاتف مصمم لتلبية احتياجات المستخدمين بتكلفة مناسبة دون المساومة على الجودة. اكتشف في هذا التقرير السعر والمواصفات الكاملة للهاتف.

كتب محمد سعد – تتميز هواتف سامسونج بكونها الأكثر شعبية بين المستخدمين، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتطورة والابتكار والتي تقوم بدورها بتلبية متطلبات المستخدمين، وجاء هاتف Samsung A15، ليمنح المستخدمين تجربة استثنائية تجمع ما بين التصميم الحديث والأداء القوي، وسوف نستعرض تفاصيل الهاتف في السطور التالية.

Samsung A15 سعر ومواصفات

سعر الهاتف للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام 7400 جنية .. و8400 للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام .. و9600 للنسخة 256 جيجا مع 8 ج رام نسخ صنع في مصر .

السعر 400 ريال في السعودية للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر 400 ريال .. و660 ريال للنسخة 256.

سعر 400 درهم في الإمارات 128 جيجا مع 4 جيجا رام، و450 د.ه النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام .. و600 د.هـ 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

المواصفات

يدعم الهاتف NFC .

الأبعاد 160.1×76.8×8.4 ملم.

وزن الهاتف 200 جرام .

الهاتف يسمح بوجود شريحتي اتصال من نوع Nano Sim .

الهاتف متطور يدعم شبكات الاتصال المتعددة من الجيل الثاني الـ 2G، والجيل الثالث الـ 3G، والجيل الرابع الـ 4G.

متانة الخامات المستخدمة في صناعة الهاتف حيث جاءت من البلاستيك بشكل كامل.

الهاتف متوفر باللون الفضي، والأصفر والأزرق الغامق.

المعالج تقدم شركة ميدياتيك معالج الهاتف من نوع Helio G99 مع تكنولوجيا 6 نانو، بالإضافة إلى معالج رسومي Mali-G57 MC2 وهو يشترك في نفس المعالج مع جهاز Realme 11 4G. التخزين كما هو الحال في هواتف سامسونج يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار للذاكرة الصلبة والعشوائية كالتالي:

الذاكرة الصلبة في أول إصدار جاءت بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت.

الذاكرة الصلبة في ثاني إصدار جاءت بسعة 128 جيجا بايت و ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت.

بينما الذاكرة الصلبة في ثالث إصدار جاءت بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

الذاكرة الصلبة في ثالث إصدار جاءت بسعة 256 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

كما يوفر الهاتف خاصية زيادة مساحة التخزين من خلال إدراج كارت ميموري يوضع في المكان المكان المخصص للشريحة الثانية . الكاميرا تم تقدير دقة الكاميرا الأمامية بـ 13 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.0 .

بينما الكاميرا الخلفية صممت ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية، أما بالنسبة للكاميرا الثانية فجاءت بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.2، وهي الكاميرا المعدة للتصوير الواسع، أما عن الكاميرا الثالثة فتصل دقتها إلى2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4، مع فلاش ليد أحادي.

الهاتف يسمح بالتقاط الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل. الشاشة جاءت الشاشة على هيئة نوتش في نصف الشاشة من نوع Super AMOLED وتبلغ مساحتها 6.5 إنش بجودة الـ FHD+ حيث بلغت دقتها الـ 1080×2340 بكسل، بما يعادل كثافة بكسلات 396 بكسل لكل إنش، ويصل سطوع الشاشة إلى 800 شمعة. نظام التشغيل صمم الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 14 وواجهة سامسونج الجديدة الـ One UI 6. البطارية بلغت سعة البطارية 5000 مللي أمبير، مع توفر ميزة الشحن السريع بقوة 25 واط.

يجمع Samsung Galaxy A15 بين المواصفات القوية والسعر المناسب، مما يجعله خيارًا مثاليًا في فئته. استعد لتجربة تقنية مميزة مع هاتف يلبي كافة احتياجاتك اليومية.