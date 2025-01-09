طريقة تحضير كيكة البلح الهشة: مكونات وخطوات للحصول على مذاق شهي

كيكة البلح الهشة من ألذ الحلويات التي تجمع بين الطعم الرائع والقيمة الغذائية للبلح. يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات واضحة للحصول على نتيجة مثالية تناسب العائلة في جميع المناسبات.

كتب محمد سعد – كيكة البلح من الحلويات الشهية التي تجمع بين المذاق الحلو للبلح وقوام الكيكة الطري، بجانب الفوائد المتواجدة في البلح لءلكزترغب كل ربة منزل في تحضير ها لأطفالك للاستماع بمذاق وطعم رائع وأيضا للحصول على الفيتامينات المتواجدة به، كما إنها خيار مثالي لتقديمها مع الشاي أو القهوة في أوقات العائلة، وإليك الطريقة المثلى لتحضيرها. مكونات كيكة البلح 2 كوب دقيق منخول.

كوب بلح منزوع النوى ومفروم.

1 كوب سكر.

3/4 كوب زيت نباتي.

3/4 كوب حليب دافئ.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1/4 كوب ماء ساخن.

رشة ملح.

مكسرات مفرومة للتزيين. طريقة التحضير بخطوات سهلة وبمكونات متوفرة بداخل مطبخك تمكنك الآن القيام بعملها في المنزل والاستماع بمذاقعا الرائع الشهي الذي لا يقاوم، الخطوات كما يلي:- أولا تحضير البلح، ضعي البلح المفروم في وعاء صغير، وأضيفي الماء الساخن، واتركي الخليط جانبًا لمدة 10 دقائق حتى يصبح البلح طريًا، ثم اهرسيه قليلاً بالشوكة.

ثانيا حضير خليط الكيكة، في وعاء كبير، اخفقي البيض والسكر باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريميًا.

أضيفي الزيت والفانيليا واستمري بالخفق حتى تتجانس المكونات.

ثم ضعي الحليب الدافئ تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق، البيكنج باودر، ورشة الملح، ثم ضعي المكونات الجافة تدريجيًا إلى خليط البيض واخلطي بلطف.

وبعدها نخلط البلح المهروس واخلطي حتى يتجانس.

واسكبي الخليط في قالب كيك مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق، وزيني الوجه بالمكسرات المفرومة.

اخبزي الكيكة لمدة 30-40 دقيقة حتى تنضج تماما، واتركي الكيكة تبرد تمامًا قبل تقطيعها، وقدميها مع كوب من الشاي أو القهوة واستمتعي بطعمها اللذيذ.

يمكن استخدام التمر بدلًا من البلح للحصول على نكهة أغنى.

يجب ترك الكيك في الصينية بدون تحريك حتى أن تبرد تمام بعد ذلك نقوم باخراجها من الصينية والقيام بتزينها وتقطيعها حسب الرغبة.

مع هذه الوصفة السهلة، ستحصلين على كيكة البلح الهشة المثالية لتقديمها مع الشاي أو القهوة. جربيها اليوم واستمتعي بالمذاق الشهي الذي سيحبه الجميع.