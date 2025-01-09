طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة: وصفة لذيذة بمكونات اقتصادية

كيكة البرتقال الهشة هي واحدة من الحلويات المنزلية المفضلة التي تتميز بنكهة البرتقال الطبيعية وقوامها الطري. بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، يمكنك تحضير هذه الكيكة بسهولة لتكون إضافة شهية على مائدتك اليومية أو في المناسبات الخاصة.

كتب محمد سعد – كيكة البرتقال هي واحدة من أشهى وأبسط أنواع الكيك، تتميز بطعمها الغني والمنعش الذي يأتي من نكهة البرتقال الطبيعي، فإنها الخيار المثالي مع كوب من القهوة أو الشاي، وإليك مكونات وطريقة تحضيرها. مكونات كيكة البرتقال 2 كوب من الدقيق.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

رشة ملح.

3 بيضات.

كوب من السكر.

نصف كوب من زيت النباتي.

نصف كوب من عصير البرتقال الطازج.

بشر قشر برتقالة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة التحضير أولا سخني الفرن وحضري قالب الكيك بدهنه بالزيت ورشه بالقليل من الدقيق.

في وعاء، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم والملح واتركيه جانبًا.

في وعاء غيره اخفقي البيض مع السكر حتى يصبح المزيج كريمي وخفيف.

أضيفي الزيت تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا.

ضعي عصير البرتقال وبشر البرتقال إلى الخليط السائل.

نضيف المكونات الجافة تدريجيًا إلى الخليط السائل ونقلب حتى تتجانس المكونات، واخيرا نسكب الخليط في القالب وندخله الفرن حتى تنضج الكيكة، وبعدها اتركي الكيكة لتبرد تمامًا قبل التقديم. مكونات عمل كيكة البرتقال بجوز الهند 1 ونصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

رشة ملح.

3 بيضات.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من عصير البرتقال.

بشر قشر برتقالة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من حليب جوز الهند. طريقة التحضير اخلطي الدقيق، البيكنج باودر، بيكربونات الصوديوم، جوز الهند والملح في وعاء، وفي وعاء آخر، اخفقي البيض مع السكر حتى يصبح المزيج خفيفًا وهشًا.

أضيفي الزيت تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا.

وامزجي عصير البرتقال وحليب جوز الهند ثم أضيفي المزيج إلى المكونات السائلة.

ضعي المكونات الجافة تدريجيًا وقلّبي حتى تمتزج جميع المكونات.

صبي الخليط في القالب المحضر وأدخليه الفرن حتى ينضج، واتركي الكيكة لتبرد ثم قدميها مزينة بجوز الهند المبشور. مكونات عمل كيكة الفانيليا كوب دقيق.

كوب سكر.

نصف كوب زبدة.

3 بيضات.

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير أولا نخفق الزبدة والسكر: في وعاء كبير، اخفقي الزبدة مع السكر جيدًا باستخدام الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي.

ونضع الفانيليا والبيض واحدًا تلو الآخر مع الاستمرار في الخفق بعد إضافة كل بيضة.



في وعاء غيره اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح، ثم نخلط الدقيق بالتدريج إلى خليط الزبدة، مع إضافة الحليب بالتبادل مع الدقيق، وامزجي حتى تتجانس المكونات.

واخيرا اسكبي الخليط في القالب واتركيه في الفرن حتى يصبح لونه ذهبيًا، ثم اتركي الكيك يبرد قليلًا، ثم قدميه.

استمتعي بكيكة البرتقال الهشة والمميزة التي يمكنك تحضيرها بكل سهولة بمكونات اقتصادية. قدميها مع كوب من الشاي أو القهوة لتضيفي لمسة دافئة ولذيذة لأوقاتك.