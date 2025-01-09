طريقة تحضير شوربة البطاطس والجزر: وصفة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة ومذاق شهي

شوربة البطاطس والجزر من الأطباق الصحية والخفيفة التي تناسب جميع أفراد العائلة. تتميز بمكوناتها البسيطة وطريقة تحضيرها السريعة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للوجبات اليومية. استمتعي بمذاقها اللذيذ وفوائدها الغذائية مع هذه الوصفة السهلة.

كتب محمد سعد – شوربة البطاطس والجزر من أنواع الشوربة اللذيذة والمغذية والشهية التي تحظى بإقبال الكثير من الصغار والكبار، حيث يمكنكم تقديمها على وجبة الغداء مع الأكلات المختلفة والمتنوعة فهي صحية ومفيدة، بالإضافة إلى أنها سهلة وسريعة التحضير، ومكوناتها بسيطة أيضًا، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما لها من فوائد جمة، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها، كما يمكنكم تقديمها للضيوف، فهي شهية ومميزة وغنية بالقيمة الغذائية، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من عمل شوربة البطاطس والجزر بطريقة سهلة وسريعة، وبألذ الوصفات.

مكونات شوربة البطاطس والجزر

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات شوربة البطاطس والجزر، وهي مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

حبة بصلة مفرومة ناعم.

2 حبة جزر مقطع حلقات.

2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

4 أكواب من الماء الساخن.

كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من النعناع اليابس.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير شوربة البطاطس والجزر بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: