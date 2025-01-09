حساب المواطن يوضح أسباب توقف صرف الدعم للدفعة 86 في هذه الحالات

أعلن برنامج حساب المواطن عن توقف صرف الدعم لبعض المستفيدين في الدفعة 86، مع توضيح الأسباب المتعلقة بذلك. يتعين على المستفيدين التأكد من استيفاء شروط الأهلية وتحديث بياناتهم لتجنب توقف الدعم في المستقبل.

كتب محمد سعد – يعتبر برنامج حساب المواطن واحدا من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين المستحقين لتحسين مستوى معيشتهم. ومع ذلك، قد يتوقف صرف الدعم لبعض المستفيدين نتيجة لعدة أسباب تتعلق بالأهلية أو البيانات المسجلة في البرنامج ومن خلال هذا المقال، نستعرض أهم الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف دعم حساب المواطن، بالإضافة إلى شرح الخطوات اللازمة لتقديم طلب اعتراض في حال كنت تعتقد أن هناك خطأ تسبب في إيقاف الدعم.

أسباب إيقاف دعم حساب المواطن

تتعدد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى إيقاف صرف دعم حساب المواطن عن المستفيدين. من أهم هذه الأسباب:

عدم تحقيق الأهلية المطلوبة في برنامج حساب المواطن نتيجة عدم استيفاء الشروط.

ارتفاع دخل المستفيد ليصل إلى الحد الذي يمنعه من الحصول على الدعم.

وجود تغييرات في عدد أفراد الأسرة أو بيانات التابعين، مثل الزواج أو الانتقال.

سفر رب الأسرة أو أحد التابعين خارج المملكة لمدة تتجاوز 90 يومًا خلال العام.

امتلاك المستفيد عقارات أو أصول تتعارض مع شروط الأهلية المحددة للبرنامج.

إذا كنت تعاني من توقف صرف الدعم، فمن المهم التحقق من هذه الأسباب لتحديد الإجراء المناسب لاستعادة الدعم.

شروط أهلية حساب المواطن

لضمان استحقاقك لدعم حساب المواطن، يجب أن تكون مستوفيا لجميع الشروط المحددة من قبل البرنامج، ومنها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون رب أسرة أو يعول أطفالًا صغارًا.

الإقامة الدائمة داخل المملكة وعدم السفر خارجها لفترات طويلة.

ألا يكون المتقدم مقيما في أحد دور الإيواء أو السجون.

أن يكون دخله الشهري منخفضًا ولا يمتلك عقارات أو أصول كبيرة.

استيفاء هذه الشروط يضمن استمرار الدعم للمستفيدين الذين يحتاجون إلى المساعدة لتغطية احتياجاتهم اليومية.

كيفية تقديم اعتراض على حساب المواطن

إذا تم إيقاف الدعم عنك وتعتقد أن لديك الحق في الحصول عليه، يمكنك تقديم طلب اعتراض من خلال الخطوات التالية: