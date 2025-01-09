تردد قناة بطوط الجديدة 2025 Batoot TV: خطوات التثبيت على الريسيفر بأقوى إشارة

أعلنت قناة بطوط عن ترددها الجديد لعام 2025، مما يتيح للأطفال متابعة برامجهم وأفلامهم الكرتونية المفضلة بجودة عالية وإشارة قوية. إذا كنت ترغب في تثبيت القناة على جهاز الريسيفر الخاص بك، إليك الخطوات البسيطة للاستمتاع بمحتواها الممتع والمفيد.

كتب محمد سعد – في الآونة الأخيرة، ازداد البحث عن تردد قناة بطوط للأطفال، فهي تعتبر واحدة من أفضل القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للصغار بشكل مجاني، حيث تعرض القناة باقة متنوعة من البرامج، والرسوم المتحركة التي تناسب مختلف الأعمار، بالإضافة إلى الأناشيد والأغاني التي تجذب انتباه الأطفال، وفي هذا المقال، سنقدم لكم ترددات القناة على النايل سات والعرب سات، وكيفية ضبطها على التلفاز بأقوى إشارة.

تثبيت تردد قناة بطوط الجديدة 2025

للحصول على قناة بطوط على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

التردد: 12562

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة بطوط للأطفال على العرب سات 2024

إذا كنت تفضل استقبال القناة عبر قمر العرب سات، يمكن استخدام التردد التالي:

التردد: 11594

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مميزات قناة بطوط للاطفال

تتميز قناة بطوط بعدة خصائص تجعلها محبوبة بين الأسر، ومنها:

جودة بث عالية: تقدم القناة برامجها بجودة عالية في الصوت والصورة، مما يعزز من تجربة المشاهدة.

محتوى متنوع: تعرض القناة محتوى يناسب مختلف الأعمار، مما يتيح للأطفال تنويع الخيارات بين الرسوم المتحركة والأناشيد.

أنشطة تفاعلية: تقدم القناة برامج تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم الفكرية والإبداعية.

محتوى تعليمي وترفيهي: تساهم في جذب الأطفال للتعلم عبر أسلوب ممتع وبسيط.

خطوات تثبيت قناة بطوط على جهاز التلفاز

يمكنك اتباع الخطوات التالية لتثبيت قناة بطوط على جهاز التلفاز بسهولة:

قم بفتح قائمة “الإعدادات” باستخدام جهاز التحكم.

اختر “التثبيت اليدوي”.

حدد خيار “إضافة قناة”.

أدخل بيانات التردد المناسبة للقمر الصناعي الذي ترغب في تثبيت القناة عليه (نايل سات أو عرب سات).

اضغط على “بحث” وانتظر حتى تظهر القناة.

قم بحفظ القناة ضمن قائمة قنواتك المفضلة.

وبالتالي تعد قناة بطوط للأطفال خياراً رائعاً للأسر التي ترغب في توفير محتوى ترفيهي، وتعليمي لأطفالهم دون رسوم اشتراك بفضل تنوع برامجها والجودة العالية في بثها، تستمر القناة في جذب المزيد من الأطفال، والمشاهدين الصغار، مما يجعلها واحدة من القنوات الرائدة في هذا المجال.