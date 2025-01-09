اضبط الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية على نايل سات وعرب سات

أعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن تردداتها الجديدة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، لتتيح للمشاهدين متابعة أقوى المباريات والبرامج الرياضية بجودة عالية. استمتع بمحتوى رياضي مميز يشمل البطولات المحلية والعالمية.

كتب محمد سعد – يرغب العديد من محبي كرة القدم ومتابعي أخبار الرياضة في معرفة تردد قناة أبو ظبي الرياضية، وتعتبر هذه القناة واحدة من أفضل قنوات الرياضة بالعالم العربي والشرق الأوسط، حيث تقوم بعرض محتوى رياضي متميز، وتهدف إلى نقل كل الأخبار الرياضية والأحداث الجديدة الهامة بصفة مستمرة، بالإضافة إلى التعليق ومناقشة المباريات وتحليلها من قبل الخبراء.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات

تسعى قناة أبو ظبي الرياضية إلى نقل أهم البطولات المحلية بالإمارات، بل وكذلك تهتم بعرض المباريات والبطولات القارية والعالمية، ويأتي تردد قناة أبو ظبي الرياضية حسب ما يلي من إحداثيات:

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11411.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 30000.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية عرب سات

تعمل قناة أبو ظبي الرياضية على توفير أفضل جودة لعرض المحتوى الخاص بها على شتى الأقمار الصناعية، وتأتي إحداثياتها على العرب سات كما يلي:

الاستقطاب: رأسي.

التردد: 11804.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

مميزات قناة أبو ظبي الرياضية

عملت قناة أبو ظبي الرياضية على تكوين قاعدة جماهيرية ضخمة، تمتد جذورها إلى كافة البلدان العربية، حيث تعتبر هذه القناة إحدى أبرز قنوات الرياضة بالعالم العربي، وقد تكونت هذه القاعدة الكبيرة نظرًا للعديد من الميزات التي تتمتع بها القناة والتي تتمثل فيما يلي:

تقوم القناة بتقديم تغطية شاملة لكافة الأحداث الرياضية من أحداث محلية إلى أحداث دولية.

كما تمتلك القناة حقوق البث الحصري لعرض العديد من البطولات الكبرى، من بطولات محلية وقارية مثل كأس الخليج العربي، والدوري الإماراتي إلى بطولات عالمية مثل كأس العالم للأندية.

القناة مجانية بالكامل ومتاحة للجميع دون دفع أي اشتراك شهري.

يتم بث القناة على عدد من الأقمار الصناعية المختلفة وهو ما يوسع من قاعدتها الجماهيرية.

تقدم محتوى متنوع ينقل بطولات وأحداث رياضية من مختلف العالم.

كما تقدم برامج تحليلية تستضيف عدد من ألمع نجوم الكرة بالعالم العربي.

وجود شبكة من المراسلين التي تنتشر في مختلف الدول في العالم، لنقل صورة حصرية عن الحدث.

برامج قناة ابو ظبي الرياضة 2

تقدم قناة ابو ظبي الرياضية 2 أشهر الأحداث الرياضية العالمية والمحلية كما تقدم مجموعة من البرامج المتنوعة والتي من أشهرها ما يلي: