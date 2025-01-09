سبب نقص الدفعة في حساب المواطن وكيفية احتساب الدعم

اشتكى بعض المستفيدين من برنامج حساب المواطن من نقص مبالغ الدفعة الشهرية. يعود السبب غالبًا إلى تحديثات على بيانات المستفيدين أو تغييرات في معايير الأهلية والدعم. في هذا التقرير، سنوضح أبرز الأسباب وراء نقص الدعم وكيفية حساب المبلغ المستحق بدقة.

كتب محمد سعد – الاستعلام عن سبب نقص الدفعة في حساب المواطن من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، حرصًا على تمكين المستفيدين من التعرف على تفاصيل الدفعات المالية الشهرية، ويعد برنامج حساب المواطن من أهم برامج الدعم الحكومية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد ذوي الدخل المحدود بعد الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية.

سبب نقص الدفعة في حساب المواطن

يتم إيداع دعم حساب المواطن بالحساب البنكي شهريًا في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن قد يتم تبكير الصرف إذا وافق هذا اليوم إجازة رسمية أسبوعية، ولذلك يتم صرف دعم حساب المواطن لشهر يناير في يوم 9 من الشهر الجاري، وإذا نزل الراتب ولاحظ المستفيدين وجود نقص في الدفعات فيمكن الاستعلام عن الأسباب من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى تطبيق حساب المواطن.

أو الولوج إلى رابط موقع حساب المواطن الإلكتروني.

ثم اختيار تسجيل الدخول وكتابة رقم الهوية وكلمة السر.

أو التسجيل عن طريق حساب النفاذ الوطني الموحد.

وبعد الانتهاء من تلك الخطوة يتم الدخول إلى الدفعات المالية.

وتستطيع بعدها التعرف على سبب نقص الدفعة وقيمة الدعم المستحقة أيضًا، ويوفر البرنامج تفاصيل كيف أضيف تابع في حساب المواطن.

حساب مبلغ دعم حساب المواطن

ويمكن للمستفيدين الدخول إلى الحاسبة الإلكترونية الذكية للاستعلام عن قيمة الدعم التقديرية التي يحصلون عليها بناءً على العديد من البيانات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج لموقع حساب المواطن.

ستجد أن هناك حاسبة للدعم في الصفحة الرئيسية قم بالنقر عليها.

وبعد ذلك ستقوم بإدخال البيانات المطلوبة من بينها معلومات التابعين والعائل الأساسي.

أدخل قيمة الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة بطريقة صحيحة.

وبعد الانتهاء قم بالنقر على خيار احسب.

وستحصل على كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة الدعم الشهري التقديرية وما هي قيمة الحد المانع أيضًا.

وقد أوضح البرنامج من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي أنه يمكن تقديم اعتراض على نقص الدفعة في حساب المواطن إلكترونية من خلال موقع البرنامج الرسمي وإدخال المعلومات المطلوبة والمستندات الرسمية أيضًا.