كيفية إضافة تابع في حساب المواطن وشروط الأهلية المطلوبة

يتيح برنامج حساب المواطن للمستفيدين إضافة تابع جديد بسهولة عبر البوابة الإلكترونية. لكن يتطلب ذلك الالتزام بشروط الأهلية التي يحددها البرنامج لضمان الاستفادة من الدعم. في هذا الدليل، سنوضح خطوات إضافة التابع وشروط الأهلية للحصول على الدعم.

كتب محمد سعد – كيف أضيف تابع في حساب المواطن وهل هناك اشتراطات لإضافة التابعين في البرنامج إلكترونيًا أم لا؟ فقد وردت العديد من الاستفسارات لبرنامج حساب المواطن من خلال الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ومن بينها الاستفسار عن طريق إضافة التابعين في البرنامج للحصول على مبلغ الدعم، وقد أكد البرنامج على تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين سواء من خلال التطبيق الذكي أو عن طريق الموقع الإلكتروني وذلك في ظل التحول الرقمي والرغبة في التسهيل على الأفراد والحد من الزحام في المكاتب المختصة.

كيف أضيف تابع في حساب المواطن

يقدم البرنامج خدمة إضافة التابعين إلكترونيًا مع رفع المستندات الرسمية المطلوبة لتوفير الوقت والجهد على المستفيدين وأما عن كيف أضيف تابع في حساب المواطن فهو من خلال اتباع الخطوات التالية:

ستقوم بالدخول إلى تطبيق حساب المواطن الذكي.

أو الانتقال إلى رابط حساب المواطن الإلكتروني.

إذا انتهيت من كافة الخطوات المطلوبة لتسجيل الدخول فقم بالنقر على خيار ملف المستفيد.

ستظهر لك المعلومات الواردة في ملفك انقر على زر التابعين.

ثم اختر تبويب إضافة.

وأدخل بعد ذلك جميع المعلومات التي تخص التابعين والأوراق الرسمية التي تؤكد على استحقاقهم للحصول على الدعم.

تحقق جيدًا من كافة البيانات الواردة في الاستمارة.

ثم انقر على حفظ وإرسال.

وسوف يقوم البرنامج بالتدقيق في صحة البيانات والرد عليك قبل موعد صرف دفعة حساب المواطن.

شروط الأهلية في حساب المواطن

أوضح البرنامج أن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها لتقديم طلب التسجيل في حساب المواطن وتختلف شروط الأهلية عن الاستحقاق، وفيما يخص شروط الأهلية فهي تتمثل في التالي:

ضرورة الحصول على الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي.

الإقامة داخل المملكة السعودية.

ألا يكون المواطن مسجون أو مقيم داخل أحد دور الإيواء الحكومية.

ضرورة تطابق البيانات التي يتم إدخالها في الموقع مع البيانات الواردة من الجهات ذات الصلة في المملكة كما ينبغي عدم تجاوز الحد المانع.

وعند تسجيل الطلب إلكترونيًا وفي حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن القدرة المالية فسوف يتم رفض الطلب، وبعدها يمكن تقديم اعتراض باستخدام الوثائق المطلوبة.