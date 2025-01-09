رابط وخطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أون لاين والشروط المطلوبة

يقدم بنك الخرطوم خدمة فتح الحساب أون لاين بسهولة عبر منصته الإلكترونية، مما يتيح للعملاء الجدد والقدامى الاستفادة من خدماته البنكية دون الحاجة لزيارة الفرع. في هذا المقال، سنتعرف على رابط فتح الحساب، الخطوات التفصيلية لإتمام العملية، والشروط المطلوبة.

كتب محمد سعد – خطوات فتح حساب بنك الخرطوم تعد من أكثر ما يبحث عنه السودانيين وخاصةً المغتربين حيث يوفر البنك رابط يمكن من خلاله فتح حساب بنكي بكل سهولة ومن أي مكان عبر الإنترنت في دقائق، ولاكن يوجد العديد من الشروط المهمة التي يجب استيفاءها لكي يستطيع الفرض فتح الحساب والتي سنطرحها عبر المقال.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

على جميع الراغبين في فتح حساب في بنك الخرطوم إتباع مجموعة من الخطوات المهمة والتي تتمثل فيما يلي:

الذهاب إلى موقع بنك الخرطوم.

اختر اللغة العربية أو الإنجليزية.

ثم اضغط على حساب جديد.

أدخل الرقم الوطني ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني والجنسية وتاريخ الميلاد.

الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم الضغط على زر التالي.

ثم اضغط على زر الاشتراك.

الضغط على فتح حساب واختيار نوع الحساب الذي تريد فتحه سواء حساب توفير أو حساب جاري.

بعدها يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الأسم والعمر ورقم الهوية الوطنية وجهة العمل والعنوان.

ثم إرفاق المستندات المطلوبة بصيغة pdf.

يرجى قراءة الشروط والأحكام جيدًا والموافقة عليها.

ثم الضغط على أيقونة لإتمام عملية فتح الحساب بنجاح. شروط فتح حساب في بنك الخرطوم وضع بنك الخرطوم العديد من الشروط المهمة التي يلزم توافرها فمن يرغب بفتح حساب بنكي أون لاين، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: يجب ألا يقل عمر الفرد عن 18 عامًا.

كما يجب أن يمتلك بريد إلكتروني خاص به.

إيداع مبلغ نقدي بقيمة 10 ألاف جنيه سوداني كحد أدنى.

يشترط أن تكون الهوية الوطنية سارية أو جواز السفر.

كما يشترط عدم امتلاك الشخص حساب سابق ببنك الخرطوم. مميزات فتح حساب بنك الخرطوم إلكترونيًا جاءت خدمة فتح حساب بنك الخرطوم إلكترونيًا في ظل تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع بجانب العديد من المميزات الأخرى عن فتح حساب أون لاين ومن أهم هذه المميزات: توفير الوقت والجهد على من يرغب في فتح الحساب وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها دولة السودان.

حماية الحساب من الأحتيال.

سهولة الوصول إلى جميع الخدمات المصرية. كيفية التواصل مع بنك الخرطوم من خارج السودان أعلن بنك الخرطوم عن فتح مركز اتصال مباشر للإستفسار عن جميع خدمات البنك وتقديم البلاغات والاشتراك في خدمة بنكك أو ‘إعادة تنشيط الخدمة بالإضافة إلى متابعة المعاملات، ويتم الاتصال عبر الرقم 1913 من داخل السودان، أما للإتصال من خارج السودان فيكون على الرقم 249187040600، وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة 7 صباحًا إلى الساعة 9:30 مساءً، أما يومي الجمعة والسبت من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً. أنواع الحسابات في بنك الخرطوم يوفر بنك الخرطوم لمعلائه مجموعة من الحسابات لتوفير المرونة التي يحتجونها والتي تتماشى مع نمط الحياة الحديثة والتي تساعد على نمو الأموال لكي يتمكنوا من الوصول إلى الأهداف المالية بسرعة، وهذه الحسابات هي: حساب التوفير.

حساب التوفير المميز,

الحساب الجاري.

الودائع والاستثمار.

الخزائن الآمنة.

تحويل المرتبات. استبدال العملات في بنك الخرطوم أعلن بنك الخرطوم اليوم أن جميع الفروع سوف تعمل يومي الجمعة والسبت لتقديم خدمات استبدال العملات وذلك في التوقيت التالي: سوف يتم العمل يوم الجمعة بدايةً من الساعة 7:30 صباحًا صباحًا إل الساعة 12:00 ظهرًا

أما يوم السبت فسيكون العمل من الساعة 7:30 صباحًا إلى الساعة 4 مساءً.

بينما في فروع بورتسودان سيكون العمل يوم الجمعة من الساعة 1:30 ظهرًا إلى الساعة 6 مساءً، بينما يوم السبت من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 6:00 مساءً. كيفية استبدال العملة عبر تطبيق بنكك أولًا يتم الولوج إلى متجر التطبيقات على الهاتف المحمول.

البحث عن اسم اللتطبيق وإضافته إلى الهاتف.

ثم فتح التطبيق وإدخال الرمز اللمرئي ورقم الهاتف.

إدخال قيمة المبلغ المالي المراد استبداله.

ثم القيام بالنقر على زر تأكيد لإتمام تأكيد الاستبدال بنجاح وإضافة العملة إلى حسابك. إذا تم قفل حساب بنكك ماذا أفعل؟ في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بتكبيق بنكك يمكن إعادة تعيين كلمة المرور دون اللاتصال بخدمة العملاء بخطوات بسيطة وذلك يكون من خلال الإجابة على اسئلة الأمان التي تم تحديثها من قبل عبر اتباع الآتي: الضغط على زر تسجيل الدخول سوف تظهر على الشاشة خيارين اختر الإجابة على اسئلة الأمان.

إدخال رقم الحساب.

الإجابة على الاسئلة.

سوف يتم إرسال رقم التفعيل على الهاتف المسجل وهو رق5م مكون من 4 أرقام يجب إدخالة في غصون ساعة.

ثم أدخل كلمة المرور الجديدة مرتين للتأكيد.

ثم الضغط على تغيير.

مع خدمة فتح الحساب أون لاين من بنك الخرطوم، أصبح بإمكانك بدء التعاملات البنكية بكل سهولة من أي مكان. اتبع الخطوات وتأكد من استيفاء الشروط للاستمتاع بخدمات مميزة.