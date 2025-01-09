طريقة عمل المندي بدون فرن: وصفة لذيذة تنافس المطاعم

إذا كنتِ من عشاق المندي وتبحثين عن وصفة سهلة لتحضيره بدون فرن، فأنتِ في المكان الصحيح. هذه الطريقة ستمنحك طعمًا شهيًا ومميزًا ينافس أفضل المطاعم، باستخدام مكونات بسيطة وطريقة مبتكرة. جربيها اليوم واستمتعي بمذاق لا يُقاوم!

كتب محمد سعد – يعتبر المندي من أشهر الأطباق في المطبخ العربي وخاصة في الجزيرة العربية حيث يتم تحضيره عادة باستخدام الدجاج أو اللحم مع الأرز والتوابل المميزة، يمتاز المندي بنكهته الفريدة وطعمه الشهي وقد يظن البعض أنه يتطلب استخدام الفرن لتحضيره إلا أن طرق الطهي التقليدية تتيح لنا إمكانية إعداد هذا الطبق اللذيذ باستخدام أساليب بسيطة وبدون الحاجة إلى الفرن. مندي دجاج بدون فرن دجاجة كاملة حوالي 1.5 – 2 كجم.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو السمن.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

4 فصوص ثوم مفروم.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

2 نبات من الفلفل الأخضر الحار.

3 ملاعق من معجون الطماطم.

1 ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

1 ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

1 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

1 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

5 أكواب من الماء.

ملح حسب الذوق. مكونات الأرز: 3 أكواب من الأرز يفضل ألبسمتي.

4 أكواب من مرق الدجاج يمكن استخدام ماء السلق.

1 ملعقة كبيرة من الزبدة أو السمن.

1 بصلة صغيرة مفرومة.

رشه من الزعفران. طريقة عمل مندي دجاج يجب تنظيف الدجاج جيدا ثم تغسل بالماء والملح.

يفضل ترك الدجاجة لمدة 30 دقيقة في الماء قبل الطهي للحصول على طراوة أكثر.

في وعاء كبير، يتم خلط الزيت مع البصل، الثوم، الزنجبيل والتوابل (الكزبرة، الكمون، القرفة، الهيل، الفلفل الأسود) ومعجون الطماطم.

يمكن إضافة الفلفل الحار حسب الذوق.

تفرك الدجاجة بالخليط المدهن ويترك الدجاج لمدة ساعة على الأقل لتشرب النكهات.

يفضل تركه في الثلاجة لعدة ساعات أو حتى ليلة كاملة للحصول على أفضل نتيجة.

في قدر كبير يضاف 5 أكواب من الماء ويضاف الدجاج المتبل.

يترك ليغلي على نار عالية ثم تخفف النار ويترك ليغلي بلطف لمدة تتراوح بين 30 إلى 40 دقيقة.

بعد نضوج الدجاج يرفع من القدر ويترك ليبرد قليلا حتى يمكن التعامل معه.

يغسل الأرز جيدا تحت الماء البارد حتى يصبح الماء صافي.

يترك ليُنقع في الماء لمدة 20 دقيقة ثم يصفى.

في نفس القدر الذي تم طهي الدجاج فيه يضاف القليل من السمن أو الزبدة مع البصل المفروم.

يحمر البصل حتى يصبح ذهبي.

بعد ذلك يضاف الأرز إلى القدر ويقلب لمدة دقيقة.

ثم يضاف مرق الدجاج أو ماء السلق والملح.

يترك على نار عالية حتى يبدأ في الغليان.

بعد الغليان يخفف النار ويُغطى القدر ويترك ليطهى على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج الأرز.

بعد أن تم طهي الأرز يقلب الأرز بلطف بخفة باستخدام شوكة.

يمكن وضعه في طبق تقديم كبير.

يقطع الدجاج إلى قطع مناسبة ويوضع فوق الأرز.

يمكن تزيين المندي بالمكسرات المحمصة مثل اللوز أو الصنوبر بالإضافة إلى الزعفران المنقوع في ماء دافئ إذا كنت قد استخدمته.

يمكن تقديم المندي مع صلصة الطماطم الحارة أو السلطة الجانبية. عمل المندي بدون فرن هو طريقة رائعة لاستمتاع بهذا الطبق التقليدي الشهي مع الحفاظ على طعمه ورائحته المميزة يمكنك تناول المندي مع العائلة والأصدقاء كوجبة دسمة ومغذية، جرب هذه الطريقة السهلة والمميزة وشاركنا تجربتك.

مع هذه الوصفة السهلة للمندي بدون فرن، يمكنكِ تحضير وجبة شهية تلائم التجمعات العائلية والمناسبات الخاصة. جربيها الآن وأبهري عائلتك بمذاق ينافس أطيب المطاعم.