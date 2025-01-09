طريقة عمل صفيحة الجبنة: فطائر الصباح بعجينة سحرية تناسب كل أنواع المعجنات

صفيحة الجبنة، أو كما تعرف بـ”فطائر الصباح”، هي واحدة من ألذ وأبسط الوصفات التي يمكنك تحضيرها لإفطار مميز. باستخدام عجينة سحرية متعددة الاستخدامات، يمكنك إعداد هذه الفطائر بسهولة وبمذاق رائع ينافس أرقى المخابز.

كتب محمد سعد – تعتبر معجنات صفيحة الجبن واحدة من الأطباق الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة في المطبخ العربي تمتاز بطعمها اللذيذ وقوامها الهش وهي مناسبة لتقديمها في المناسبات المختلفة أو كوجبة خفيفة سنستعرض الخطوات اللازمة لتحضير هذه المعجنات بشكل احترافي مع تقديم بعض النصائح لتحسين الطعم والقوام. صفيحة الجبن 4 أكواب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من الماء الدافئ.

1/2 كوب من الزيت النباتي.

1/4 كوب من الحليب البودرة.

1 ملعقة كبيرة من السكر.

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

1 ملعقة صغيرة من الملح. للحشوة: 2 كوب من الجبنة البيضاء (مثل جبنة الفيتا أو الجبنة العكاوي).

1/2 كوب من الجبنة موزاريلا.

1/4 كوب من البقدونس المفروم.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة عمل صفيحة الجبن في وعاء كبير قومي بنخل الدقيق مع الحليب البودرة والملح والسكر.

هذه الخطوة تساعد في تحسين قوام العجينة.

في وعاء آخر اخلطي الماء الدافئ مع الخميرة واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل وتصبح رغوية.

أضيفي خليط الخميرة إلى المكونات الجافة وأضيفي الزيت بالتدريج.

أبداي بالعجن باستخدام يديك أو عجانة حتى تتكوّن لديك عجينة ناعمة ومرنة.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في وعاء مدهون بالزيت.

غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة واتركيها في مكان دافئ لمدة تتراوح بين 1 إلى 2 ساعة حتى تتضاعف في الحجم.

في وعاء قومي بخلط الجبن البيضاء مع الجبن موزاريلا والبقدونس والفلفل الأسود حتى تمتزج المكونات جيدا.

يمكنك إضافة الملح أو التوابل حسب الرغبة.

تذكري أن الجبن قد تكون مالحة لذا تأكدي من توازن النكهات.

بعد أن تتخمر العجينة قومي بفرد كل كرة على شكل دائرة رقيقة باستخدام الشوبك.

يمكنك استخدام القليل من الدقيق لتسهيل عملية الفرد.

ضعي ملعقة من الحشوة في مركز كل دائرة.

قومي بجمع الأطراف وإغلاقها برفق لتشكيل صفيحة مغلقة أو مثلثة حسب الرغبة.

يمكنك استخدام أدوات خاصة أو قطاعة لتزيين المعجنات مما يضيف لمسة جمالية.

سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

ضعي المعجنات على صينية مدهونة بالزيت أو مغطاة بورق الخبز.

اتركي بعض المسافة بين القطع لأنها ستختمر مرة أخرى.

يمكنك دهن السطح ببيضة مخفوقة للحصول على لون ذهبي جذاب.

اتركيها في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية وطرية.

بعد أن تخرج المعجنات من الفرن اتركيها تبرد قليلا ثم قدميها دافئة مع الشاي أو القهوة.

تعتبر صفيحة الجبن مثالية للمناسبات الاجتماعية أو كوجبة خفيفة للضيوف. معجنات صفيحة الجبن هي واحدة من الأطباق التي يجتمع عليها الجميع طعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها تجعلها خيار مثالي في مختلف المناسبات، جربي هذه الوصفة وتمتعي بنتيجة مذهلة وأجواء دافئة تجمع العائلة والأصدقاء حول مائدة شهية.

جربي وصفة صفيحة الجبنة بعجينة سحرية تناسب كافة أنواع المعجنات، وقدمي لعائلتك فطورًا شهيًا وسريع التحضير. مثالية للتجمعات الصباحية والمناسبات.