هلال القصيم يرفع جاهزيته استعدادًا للحالة الجوية المرتقبة بالمنطقة

أعلن فرع الهلال الأحمر في القصيم عن رفع مستوى الجاهزية استعدادًا للتعامل مع الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة. يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية لضمان الاستجابة السريعة للحوادث الطارئة والحفاظ على سلامة السكان في ظل التقلبات المناخية المتوقعة.

كتب محمد سعد – كشف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة القصيم، عن رفع جاهزيته استعدادًا للحالة الجوية المتوقعة على المنطقة، والاستعدادات للتعامل مع التغيرات في حالة الطقس داخل المدن والمحافظات في المنطقة وعلى الطرق السريعة، لتوفير خدمات طبية وإسعافية عالية الجودة، وحرصًا على ضمان سلامة سكان المنطقة وزوارها.

وأعلن مدير عام فرع الهيئة، خالد بن صالح، أنه تم تجهيز عدد 30 مركز إسعافي وتجهيز عدد 33 فرقة إسعافية على مدار 24 ساعة، يتمركز منها عدد 15 فرقة إسعافية متواجدين في 15 نقطة ساخنة، وتم تجهيز عدد 57 سيارة إسعاف وسيارة دفع رباعي للمناطق الوعرة والصحراوية، والتأكد من توافر أحدث الأجهزة المتقدمة بها للتعامل مع جميع الحالات الإسعافية الطارئة.

يؤكد هلال القصيم استعداده الكامل للتعامل مع أي طارئ خلال الحالة الجوية القادمة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات السلامة والتواصل مع الهلال الأحمر عند الحاجة.