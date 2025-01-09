معهد سرب يفتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم: فرصة تعليمية مميزة

كشف المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب، عن فتح باب التسجيل لخريجي الثانوية العامة، للتدريب ضمن برنامج الدبلوم، وأوضح المعهد أن التدريب ينتهي بتخريج فني صيانة البنية التحتية، وصيانة العربات والقاطرات والإشارات والاتصالات والتحكم بالإضافة إلى قيادة القطارات، ويأتي ضمن مجموعة من التخصصات النوعية في صناعة الخطوط الحديدية.

وأضاف المعهد أن البرنامج ينتهي بالعمل في الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، ويسمح المعهد للطلبة بالتسجيل في البرنامج خلال الفترة من يوم 8 يناير وحتى يوم 21 يناير المقبل، ويتم التسجيل بشكل إلكتروني، من خلال زيارة الرابط التالي هنا.

أعلن معهد سرب عن فتح باب التسجيل لدراسة الدبلوم في عدد من التخصصات المتميزة، مقدمًا فرصة تعليمية نوعية للراغبين في تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل. يُعد هذا البرنامج من بين أفضل الخيارات التعليمية التي تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية.

لا تفوّت فرصة التسجيل في برامج الدبلوم بمعهد سرب لتطوير مهاراتك والانطلاق نحو مستقبل مهني واعد. قم بالتقديم الآن عبر الموقع الرسمي للمعهد.