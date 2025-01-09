الاتحاد السعودي يعلن الطاقم التحكيمي لمباراة النصر والأخدود في دوري روشن

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة النصر والأخدود ضمن منافسات دوري روشن السعودي. تحظى هذه المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث من المتوقع أن تشهد أجواء تنافسية مثيرة بين الفريقين

تستعد الجماهير لمتابعة مباراة النصر والأخدود وسط ترقب للأداء التحكيمي الذي يضيف مزيدًا من الإثارة للمواجهة. تابعوا المباراة واستمتعوا بأجواء دوري روشن.

أشارت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الطاقم التحكيمي الذي تم تعيينه من أجل مباراة النصر ضد الأخدود التي تُقام ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

حيث جاء تعيين الحكم “ماريو إسكوبار” لإدارة المباراة كحكم رئيسي، بينما يكون “بينجامين بينيدا” حكمًا لتقنية الفيديو VAR أثناء المواجهة.

يطمح كل من الفريقين نحو تقديم مستوى قوي، فكل منهما يسعى نحو تحقيق الفوز وتعزيز موقعهما في جدول الدوري السعودي لهذا الموسم 2024/ 2025.

من المُقرر أن يستضيف ملعب الأول بارك في الرياض مساء اليوم الخميس بتاريخ 9 يناير 2025 مباراة مهمة تجمع بين النصر والأخدود في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

على أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الـ 8 مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة، والـ 9 بتوقيت أبو ظبي.

يُذكر أن نادي النصر يقع في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، بينما فريق الأخدود يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة فقط.