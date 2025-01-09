انخفاض جديد في سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 9 يناير 2025 بالبنوك المصرية والسوق السوداء

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 9 يناير 2025 تراجعًا جديدًا في البنوك المصرية وأسواق الصرف غير الرسمية. يأتي هذا الانخفاض في ظل تقلبات سوق العملات الأجنبية وتغيرات العرض والطلب على العملات العربية.

كتب محمد سعد – سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 9 يناير 2025 يعتبر من أهم العملات التي يبحث عنها الكثير في هذه الفترة حيث تراجع سعر الدينار اليوم أمام الجنيه المصري في جميع البنوك، ويعتبر الدينار من العملات ذات قيمة فائقة في جميع البلاد، لذلك يهتك الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال بمعرفه الأسعار بشكل يومي، نقدم لكم سعر الدينار الكويتي اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 9 يناير 2025

جاءت أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات اليوم كالتالي:-

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل 163.87 جنيه للشراء.

سجل 164.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الاهلي المصري

سجل 163.16 جنيه للشراء.

سجل 164.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي-CIB

سجل 161.76 جنيه للشراء

سجل 164.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل 153.18 جنيه للشراء.

سجل 164.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل 163.3148 جنيه للشراء.

سجل 164.3253 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

سجل 159.77 جنيه للشراء.

سجل 164.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل 164.196 جنيه للشراء.

سجل 163.093 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

1 دينار كويتي يساوي 169.2 جنيه مصري 5 دينار كويتي يساوي 846.1 جنيه مصري 10 دينار كويتي يساوي 1,692.2 جنيه مصري 25 دينار كويتي يساوي 4,230.5 جنيه مصري 50 دينار كويتي يساوي 8,461.0 جنيه مصري 100 دينار كويتي يساوي 16,922.0 جنيه مصري 500 دينار كويتي يساوي 84,610.0 جنيه مصري 1000 دينار كويتي يساوي 169,220.0 جنيه مصري 5000 دينار كويتي يساوي 846,100.0 جنيه مصري

بهذا التراجع الجديد في سعر الدينار الكويتي، تظل التوقعات مفتوحة أمام مزيد من التحركات في أسعار العملات خلال الأيام القادمة، مما يتطلب متابعة دقيقة لتغيرات السوق.