كم وصل سعر الدولار اليوم؟ تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس 9 يناير 2025 في البنوك

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اهتمام المتابعين، حيث شهدت أسعار الصرف اليوم الخميس 9 يناير 2025 استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية المختلفة. ويعد هذا الملف من أبرز اهتمامات المستثمرين والأفراد على حد سواء، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من القطاعات.

كتب محمد سعد – يريد الكثير من المواطنين والمستثمرين معرفه سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، حيث يمثل الدولار أهمية كبيرة في حياة الكثير المواطنين في جميع أنحاء العالم، وشهد اليوم الخميس 9 يناير 2025 تراجع في سعر الدولار في البنوك المصرية أمام العملات الأخري، لذلك قومنا من خلال مقالنا التالي بتوفير لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. سعر الدولار مقابل الجنية المصري اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم سجل سعر البيع نحو 50.61 جنيه مصري، و50.51 جنيه مصري للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB اليوم يباع سعر البيع بقيمة 50.62 جنيه مصري، و50.52 جنيه مصري للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم حقق سعر البيع نحو 50.65 جنيه مصري، و50.55 جنيه مصري للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم سجل نحو 50.62 جنيه مصري للبيع، و50.52 جنيه مصري للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم بلغ سعر البيع نحو 50.67 جنيه مصري ، و50.58 جنيه مصري للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس حقق سعر البيع نحو 50.65 جنيه مصري،و 50.55 جنيه مصري للشراء. أسعار العملات اليوم في البنك المركزي سعر الدولار الأمريكي 50.51 جنيه الشراء.

50.6197 جنيه للبيع. سعر اليورو 52.0303 جنيه الشراء.

52.1434 جنيه للبيع. سعر الجنيه الاسترليني 62.0483 جنيه للشراء.

62.1964 جنيه للبيع . سعر الفرنك السويسري 55.4066 جنيه للشراء.

55.5406 جنيه للبيع. سعر 100 ين يابانى 32.0272 جنيه للشراء.

32.1008جنيه للبيع. سعر الريال السعودي 13.4579 جنيه للشراء.

13.4853جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي 163.7964 جنيه للشراء.

164.2004جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي 13.7532جنيه للشراء.

13.7827جنيه للبيع. سعر اليوان الصينى 6.8901 جنيه للشراء.

6.9038 جنيه للبيع.

مع استمرار حالة الترقب لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تبقى المتابعة اليومية أمرًا ضروريًا لفهم تحركات السوق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.