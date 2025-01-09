أقوى عروض جرير على الجوالات والإلكترونيات في السعودية – لا تفوّت الفرصة!

جرير تقدم أقوى عروضها على الجوالات والإلكترونيات في السعودية، مع تخفيضات مذهلة تلبي احتياجات الجميع. إذا كنت تبحث عن أحدث الأجهزة بأسعار تنافسية، فهذا هو الوقت المثالي للاستفادة من هذه العروض المميزة.

كتب محمد سعد – عروض جرير للجوالات والإلكترونيات متاحة في المملكة العربية السعودية بأقل الأسعار من jarir bookstore لفترة محدودة، وتضم العروض الجديدة المتاحة الآن أفضل الماركات للأجهزة الذكية، كما توفر مكتبة جرير العديد من التسهيلات للعملاء عند الشراء من الموقع أو من أحد الفروع، والعروض مستمرة حتى يوم 7 يناير 2025 على كافة الأجهزة المتاحة حروسب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات في السعودية

يمكنكم من خلال جرير شراء كل إحتياجاتكم من الأجهزة مع إمكانية التقسيط، كما أنه متاح إستبدال الأجهزة المستعملة بأخرى جديدة حتى ثلاث أجهزة مع الحصول على خصم كبير لكل جهاز، ومتوفر تخفيضات خاصة على اسعار الجوالات، وأجهزة اللابتوب، والتابلت، بجانب الساعات الذكية، كما متاح هدايا مجانية على بعض الأجهزة المختارة.

عروض جرير

متاح مختلف أنواع أجهزة الكومبيوتر اللوحي من التابلت والايباد لدى مكتبة جرير بأقل تكلفة:

تابلت شاومي باد SE واي فاي ذاكرة 256 جيجا بايت مع رام 8 جيجا بايت بسعر 699 بدل من 849 ريال سعودي.

تابلت لينوفو k11 الجيل الرابع ذاكرة 128 جيجا بايت مع رام 8 جيجا بايت بسعر 599 بدل من 999 ريال سعودي.

تابلت اونر باد X8a واي فاي ذاكرة 128 جيجا بايت مع رام 4 جيجا بايت بسعر 549 بدل من 799 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات

تقدم مكتبة جرير أفضل سعر لأجهزة الجوال من الآيفون وأجهزة سامسونج جالاكسي، وهونر، وهواوي:

جوال ايفون 14 بلس ذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 2799 بدل من 4699 ريال سعودي.

جوال جالاكسي زد فولد 6 ذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 6499 بدل من 7299 ريال سعودي.

جوال هواوي بورا 70 برو ذاكرة 512 جيجا بايت بسعر 3099 بدل من 3999 ريال سعودي.

تخفيضات jari bookstore أقوى العروض توفرها لكم مكتبات جرير على أجهزة الكومبيوتر المحمول بكل أنواعه: لابتوب اسوس زينبوك DUO ذاكرة ssd سعة 2 تيرا بايت مع رام 32 جيجا بايت بسعر 7399 بدل من 8499 ريال سعودي. لابتوب هواوي ميتبوك E إنتل كور i7 ذاكرة رام 16 جيجا بايت بسعر 3799 بدل من 5499 ريال سعودي. لابتوب لينوفو ايدياباد slim 5 ذاكرة رام 16 جيجا بايت بشاشة اوليد مقاس 14 بوصة بسعر 3499 بدل من 4499 ريال سعودي.



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