كيفية الحصول على رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق بشروط محددة

أعلنت الجهات المختصة في العراق عن الشروط المطلوبة للحصول على رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2025. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتوفير الدعم للأسر المستحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية. تعرف على الخطوات اللازمة للحصول على الرابط بسهولة.

كتب محمد سعد – منصه مظلتي هي من ضمن المنصات المميزة التي أتاحتها دولة العراق لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية والدعم المتوفر لها، كما أنهم يستحقون فعل هذا الدعم، لهذا السبب لابد أن يقوموا بتلبية الشروط الأساسية لعملية التسجيل مما سوف نتحدث عنها بالتفصيل وفقًا لهذا المقال.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الخدمات المختلفة لجميع المواطنين محدودي الدخل والمواطنين الذين يحتاجون إلى دخل ثابت، ويحتاجون إلى هذا الدعم في معظم محافظات دولة العراق لذلك يمكننا أن نقوم بالاستعلام عن أسمائهم وفقا للسطور القادمة:- يجب أن نقوم بالدخول مباشرة عبر الموقع منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم نضغط الآن على الاستعلام لجميع أسماء المشمولين الحاصلين على الدعم.

ثم نقوم بفتح النموذج ونبدأ بتعبئة جميع المعلومات والبيانات.

ومن ثم نقوم باختيار المحافظة ثم نختار الوجبة الأساسية وهي الوجبة السابعة.

نضغط الآن على البحث حتى تظهر أمامنا جميع أسماء المقبولين. شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قامت بالكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بشروط الحاصلين على برنامج الدعم، والتي تكون كالتالي: أن يكون المتقدم لديه الجنسية العراقية.

لا بد من أن يكون مقيم إقامة أساسية في العراق.

كذلك من شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية أن يكون عمره يبدأ من 18 عاما وينتهي عند 55 عام وذلك لعمر السيدات.

فإنما عمر الرجال يبدأ من 18 عاما وحتى 60 عاما.

لا بد من أن يكون المواطن لا يمتلك تأمين اجتماعي.

لا ينبغي أن يكون المواطن العراقي لديه تأمين صحي لكي يحصل على دعم الرعاية الاجتماعية العراقية.

للحصول على رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، تأكد من توافر الشروط المطلوبة واتبع الإرشادات الرسمية لضمان الوصول إلى المعلومات الصحيحة.