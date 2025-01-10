أسهل طريقة لتحضير الأرز المعمر الحلو بخطوات بسيطة

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة شهية وسهلة لتحضير الأرز المعمر الحلو، فأنتِ في المكان الصحيح! هذه الطريقة ستجعلكِ تتقنين هذا الطبق التقليدي اللذيذ دون أي تعقيد.

كتب محمد سعد – يعد الأرز المعمر أحد الوصفات المشهورة بالمطبخ العربي خصوصًا المصريين، وتنتشر بشكل أكبر بالمجتمع الريفي؛ حيث أنه وصفة رائعة وشهية، ويمكن تناوله كطبق رئيسي بوجبة الغداء، ويقدم تقديمه كتحلية، لذا فإننا سنعرفك هنا على طريقة عمل الأرز المعمر الحلو والاستغناء عن شرائه من المحلات بأسعار باهظة، كما أنه مكوناته ستكون بسيطة ومتوفرة لديك ولن تكلفك الكثير إذا قررتي شرائها.

عمل الأرز المعمر الحلو

الأرز المعمر مذاقه شهي جدا وجميع الأشخاص يحبون تناوله الكبار والصغار ومعروف أن له طرق عديدة لتحضيره فكل أم تقوم بتحضيره بطريقة مختلفة، ومن المعروف أيضا أنه سهل التحضير بمكونات بسيطة لا تكون مكلفة فقليل من المكونات تحضر لك بسهولة الأرز المعمر وفيما يلي المكونات اللازم توفرها لعمل الأرز المعمر الحلو: كوب أرز مصري.

كيلو لبن كامل الدسم.

ملعقة سمن بلدي كبيرة.

معلقة قشطة كبيرة.

ملعقة فانيليا سائلة صغيرة.

ملعقة قرفة صغيرة.

سكر حسب الرغبة. طريقة عمل الأرز المعمر الحلو فيما يلي نوضح لك طريقة عمل الأرز المعمر الحلو بخطوات بسيطة كالتالي: يتم غسل الأرز وتصفيته جيدًا، ثم يتم نقعه بكوب لبن مغلي.

ويتم وضع الأرز بإناء وإضافة كمية كافية من اللبن لتسويته.

يوضع الإناء المحتوي على الأرز فوق النار، ويتم كل فترة تقليبه لكي لا يلتصق بالإناء.

يتم إضافة الفانيليا والقشطة للأرز وإضافة السكر أيضًا حسب الرغبة.

يتم خلط كل المكونات سويًا ليمتزجوا جيدًا.

يتم إحضار طاجن فخار ودهنه بملعقة سمن لعدم التصاق الأرز، ويتم صب الأرز به وتغطيته.

يتم تسخين الفرن ووضع طاجن الأرز به، وننتظر إلى أن ينضج ويصبح وجهه رائعًا.

ثم يتم في النهاية إخراجه من الفرن وتقديمه.

جرّبي طريقة عمل الأرز المعمر الحلو الآن وابهري عائلتكِ بطبق شهي ومميز. مع هذه الخطوات البسيطة، ستحصلين على النتيجة المثالية بكل سهولة!