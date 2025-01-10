طريقة عمل الميني بيتزا بالعجينة الطرية والهشة بخطوات سهلة

إذا كنتِ من عشاق الميني بيتزا وتبحثين عن وصفة مميزة لتحضيرها بعجينة طرية وهشة، فإليكِ الطريقة المثالية. هذه الوصفة سهلة وسريعة وتضمن لكِ نتيجة رائعة لتستمتعي بها مع عائلتك وأصدقائك.

كتب محمد سعد – استمتع بتحضير ميني بيتزا شهية بعجينة تتميز بالهشاشة والنعومة، مع نكهة لذيذة تجعلها خيار مثالي لتناولها في الصباح مع عائلتك أو في مكان عملك، وهذه الوجبة ليست فقط محببة للأطفال في المدارس بل يمكنك حشوها بمكونات متنوعة بحسب ذوقك، مما يجعلها وجبة متكاملة غنية بالخبز والخضروات والبروتينات، ستشجع هذه الميني بيتزا الصغيرة أطفالك على تناول الطعام الصحي واللذيذ بدلًا من شرائها من المحلات.

طريقة عمل الميني بيتزا

لكي يمكنك تحضير ميني بيتزا لذيذة في منزلك بكل سهولة لابد من تجهيز المكونات الأساسية التالتة: ثلاث أكواب من الدقيق المنخول لضمان خفة العجينة.

ربع كوب من زيت الذرة، لإضفاء نكهة غنية وملمس ناعم للعجينة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من حليب البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.

كوب من اللبن الزبادي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ. كيفية تحضير الميني بيتزا يمكنك تخصيص حشوة ميني البيتزا بما يتناسب مع ذوقك الشخصي ما يجعلها تجربة فريدة في كل مرة، وخطوات تحضير الميني بيتزا تتمثل في: نبدأ بتسخين القليل من الزيت في مقلاة على نار متوسطة، حيث نضيف ربع بصلة مفرومة ونستمر في التحريك حتى تكتسب لونًا ذهبيًا مميزًا.

بعد ذلك نضيف قطع اللحم أو الدجاج ونقوم بالتقليب الجيد لمزج النكهات.

نضيف الملح والفلفل الأسود فضلًا عن الثوم البودرة لمسة من العمق مع رشة من البهارات للحصول على طعم متوازن وغني.

في مقلاة أخرى نضع ملعقة صغيرة من الزيت ونضيف إليها القليل من الثوم المفروم.

بعد أن يطلق الثوم رائحته الشهية نضيف معجون الطماطم ثم نرش الزعتر والملح والفلفل بالإضافة إلى التوابل الخاصة بالصلصة لتعزيز النكهة.

اتركي المكونات تتجانس على النار قليلًا وستكون جاهزة لتضفي تميزًا على حشوة ميني البيتزا الخاصة بك.

لإعداد العجينة القطنية، نبدأ بخلط الماء الدافئ مع الخميرة والسكر، ونترك الخليط جانبًا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

نقوم بتحضير وعاء العجن حيث نضيف الدقيق مع الملح والبيكنج بودر والزيت والزبادي.

ندمج خليط الخميرة في المكونات الجافة ونقلبها جيدًا حتى تتجانس.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعتين.

نبدأ بتشكيلها إلى فطائر بحجم متوسط نرتب الفطائر على صينية مدهونة بقليل من الزيت ونرش فوقها بعض الدقيق للحفاظ على القوام.

نضيف الصلصة المعدة مسبقًا ثم نوزع الحشوة المحضرة.

أخيرًا ندخل الصينية إلى فرن عند درجة حرارة عالية حتى تنضج الفطائر وتكتسب لونًا ذهبيًا شهيًا.

جربي وصفة الميني بيتزا الآن وتمتعي بمذاقها الشهي مع العجينة الطرية والهشة. حضريها بسهولة وستصبح الخيار المفضل لديكِ في كل المناسبات!