وصفة فطيرة السجق الشرقي اللذيذة بخطوات بسيطة وطعم لا يُقاوم

استمتعي بتحضير فطيرة السجق الشرقي بطعم شهي لا يُقاوم! بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، يمكنك تقديم هذا الطبق المميز الذي يجمع بين النكهة الغنية للسجق الشرقي والعجينة الطرية، ليكون وجبة مثالية لعائلتك.

كتب محمد سعد – تعتبر فطيرة السجق الشرقي من الأطباق اللذيذة والمغذية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وباتباع هذه الخطوات البسيطة والنصائح ستحصلين على فطيرة شهية ترضي جميع أفراد الأسرة، جربي هذه الوصفة واستمتعي بتحضير فطيرة السجق الشرقي في منزلك.

وصفة فطيرة السجق الشرقي

إذا كنت تبحثين عن وصفة لذيذة وسهلة لتحضير فطيرة السجق الشرقي فأنت في المكان المناسب، خلال النقاط التالية سأقدم لك خطوات بسيطة لتحضير هذه الفطيرة الشهية من خلال ما يلي:

المكونات

500 جرام سجق

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 حبة فلفل أخضر مقطعة إلى شرائح

1 حبة فلفل أحمر مقطعة إلى شرائح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 عبوة عجينة بف باستري جاهزة

1 بيضة مخفوقة (للدهن)

طريقة التحضير في مقلاة كبيرة سخني زيت الزيتون على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة دقيقة.

أضيفي السجق وقلبيه حتى ينضج تمامًا.

أضيفي الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر وقلبي المكونات جيدًا.

أضيفي البهارات المشكلة، الكمون، الكزبرة الجافة، الملح والفلفل الأسود وقلبي المكونات حتى تتجانس.

اتركي الحشوة تبرد قليلاً قبل استخدامها. تحضير الفطيرة سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

افردي عجينة البف باستري على سطح مرشوش بالقليل من الدقيق.

ضعي الحشوة في وسط العجينة ووزعيها بالتساوي.

قومي بطي العجينة على الحشوة لتغطيها بالكامل، ثم اضغطي على الأطراف لإغلاقها جيدًا.

ضعي الفطيرة في صينية خبز مدهونة بالزيت أو مبطنة بورق الزبدة.

ادهني سطح الفطيرة بالبيضة المخفوقة للحصول على لون ذهبي جميل.

اخبزي الفطيرة في الفرن لمدة 25-30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج تمامًا.

اتركي الفطيرة تبرد قليلا قبل تقطيعها وتقديمها.

تأكدي من استخدام سجق شرقي عالي الجودة للحصول على نكهة أفضل.

اتركي الحشوة تبرد قليلاً قبل وضعها في العجينة لتجنب تبلل العجينة.

تأكدي من تسخين الفرن جيدًا قبل وضع الفطيرة فيه لضمان خبزها بشكل متساوي.

جربي وصفة فطيرة السجق الشرقي الآن وأبهري عائلتك بنكهتها الشهية وطريقتها السهلة. هذه الوصفة ستصبح من الأطباق المفضلة لديكِ على مائدتك!