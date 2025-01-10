خصومات مميزة على سامسونج جالاكسي A55 وهدايا مجانية من جرير السعودية

استمتع بخصم مذهل يتجاوز 300 ريال سعودي عند شراء هاتف سامسونج جالاكسي A55 من مكتبة جرير السعودية. العرض يشمل أيضًا هدايا مجانية تصل قيمتها إلى 188 ريال، مما يجعل هذا العرض فرصة مثالية لعشاق الهواتف الذكية.

كتب محمد سعد – يمكنكم الآن الحصول خصم كبير على هاتف سامسونج جلاكسي A55 من جرير السعودية حيث تصل قيمة الخصم إلى 300 ريال سعودي بالإضافة إلى هدايا مع الهاتف بقيمة 188 ريال سعودي، الجدير بالذكر هو أن مكتبة جرير تعتبر من أفضل المؤسسات التي تعمل على بيع المستلزمات المدرسية والأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية التي تناسب جميع الفئات، كما أنها تعمل على تقديم العروض المختلفة حتى يستطيع العملاء الحصول على الأجهزة التي يرغبون بها بسعر أقل ولمعرفة المزيد يرجى الإطلاع على هذا المقال بزضضج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خصم كبير على هاتف سامسونج جلاكسي A55 من جرير

قامت مكتبة جرير السعودية بالإعلان عن بيع هاتف سامسونج جلاكسي A55 بخصم كبير يصل إلى 300 ريال سعودي ليكون بسعر 1399 ريال بدلًا من 1699 ريال حيث تعمل جرير على تقديم العديد من العروض بمناسبة أو بدون مناسبة حتى يستطيع الجميع الاستفادة منها، وبناءً عليه فقد تمت الإشارة إلى مواصفات الهاتف موضوع العرض وهي كالتالي:

يدعم الهاتف تشغيل شريحتين اتصال من بينهم واحدة Nano SIM.

كما يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال والتي تصل إلى 5G.

بالنسبة إلى الأبعاد فإنها تأتي كالتالي 161.1 × 77.4 × 8.2 ملم والوزن حوالي 213 جرام.

يشتمل الهاتف على خاصية مقاومة الغبار والماء لمسافة تصل إلى متر لمدة تصل إلى نصف ساعة وحاصلًا على شهادة IP67.

بالنسبة إلى الخامات الخاصة بالهاتف فإنه جاء محمي بطبقة Corning Gorilla Glass بالإضافة إلى إطار من معدن الألومنيوم.

شاشة الهاتف كبيرة إلى حد ما ومقاسها 6.6 بوصة من نوع Super AMOLED.

يأتي الهاتف بذاكرة 128 جيجا بايت و ذاكرة تشغيل 8 جيجا رام ونوع آخر مزود بذاكرة 256 جيجابايت و8 جيجا رام.

مميزات هاتف سامسونج جلاكسي A55

كما تمت الإشارة أيضًا إلى مميزات هاتف سامسونج جلاكسي A55 والذي تقدمه مكتبة جرير كأحد من عروضها المميزة وقد جاءت مميزاته كالتالي:

تأتي بطارية الهاتف بسعة كبيرة للغاية تتحمل الأداء اليومي وتشغيل الجهاز لفترة أطول.

شاشة كبيرة الحجم ذات درجة سطوع عالية تساعدك في مشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب والتطبيقات المختلفة.

صوت الهاتف أكثر من رائع لوجود سماعات ستريو.

يأتي الهاتف مزود بمعالج قوي Exynos 1480 يضمن لك أداء مرن للهاتف مع إدخال عدد من التعديلات على المعالج الرسومي.

على الرغم من أن الهاتف يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة إلا أنه يدعم تشغيل تقنية E-SIM.

يأتي الهاتف بتصميم خارجي جذاب وأنيق وقد تم استخدام أفضل الخامات في تصنيعه.

كم سعر هاتف سامسونج A55 في السعودية؟

يبلغ سعر هاتف سامسونج A55 في المملكة العربية السعودية حوالي 1399 ريال سعودي وهذا من متجر جرير السعودية ويمكنكم الحصول على عروض أخرى مختلفة.

كم سعر هاتف سامسونج في السعودية؟

هناك العديد من هواتف سامسونج في المملكة العربية السعودية ولكل منها سعر خاص به بناءً على حجم المميزات التي يمتلكها هذا الهاتف كما أن الأسعار تبدأ من 600 ريال فما أعلى.

من هو وكيل سامسونج في السعودية؟

وكيل شركة سامسونج في المملكة العربية السعودية هي مجموعة المتبولي المتحدة والتي تعتبر من أكثر الشركات الرائدة في مجال توزيع الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية.

لا تفوّت هذه الفرصة الرائعة للحصول على سامسونج جالاكسي A55 بخصم كبير وهدايا قيّمة من مكتبة جرير. العرض لفترة محدودة، لذا سارع بالاستفادة الآن!