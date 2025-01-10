التعديلات الجديدة من المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية: هل تشمل فئتك؟

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية عن تعديلات جديدة تشمل تحسينات على الأنظمة والخدمات المقدمة للمستفيدين. هذه التعديلات تهدف إلى توفير المزيد من الدعم والمرونة لفئات مختلفة من المتقاعدين. تعرف على أبرز هذه التحديثات وهل تشمل فئتك.

كتب محمد سعد – ازداد البحث في الفترة الأخيرة حول معرفة فئات تشملها تعديلات المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية وقد تمت الموافقة على نظام التأمينات الإجتماعية الجديد بالإضافة إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الجدير بالذكر هو أن هذه القرارات جاءت تتضمن على مجموعة من الفئات التي تضمنتها هذه التعديلات ولذلك يسعى البعض إلى معرفتها ولذلك سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال نغحثج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

فئات تشملها تعديلات المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية

قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالموافقة على كافة التعديلات التي طرحتها التأمينات الإجتماعية وبناء عليه فقد تمت الإشارة إلى الفئات التي جاء تتضمنها هذه القرارات ومنها كالتالي:

الأشخاص الذين لم يصلوا إلى سن 50 عام بالهجرية بالإضافة إلى أن عدد سنوات خدمتهم لا تزيد عن 20 عام أو حوالي 240 شهر منذ تاريخ صدور التعديلات الجديدة وهذا سواء كانت المدة في التأمينات الإجتماعية أو في المؤسسة العامة للتقاعد.

سوف يتم تطبيق هذه القرارات بشكل تدريجي ليصبح السن القانوني للتقاعد ما بين 58 عام وحتى 65 عام ميلاديًا.

بالنسبة إلى مدة التقاعد المبكر فإنها تبدأ من 25 عام وقد تصل إلى 30 عام.

فئات لا تشملها تعديلات التأمينات السعودية

ومن هنا يجب الإشارة أيضًا إلى الفئات التي لا تشملها تعديلات المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية كذلك وهم جميع الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عام أو أن عدد شهور الإشتراك الخاصة بهم تجاوزت 240 شهر أو ما يساوي 20 عام من مدة الإشتراك في التأمينات الإجتماعية عند بدء العمل بالتعديلات الجديدة، على أن ينطبق الأمر على مدة الإشتراك في التأمينات أو تلك الخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد أو الإثنين معًا ولا يتم تطبيق التعديلات على هذه الفئات.

شروط نظام التأمينات الاجتماعية السعودية

كما قامت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالإشارة إلى أن التعديلات الجديدة في هذا النظام يتم تطبيقها على عدد من الفئات وسوف يتم تطبيقها أيضًا على العاملين الجدد سواء في القطاع العام أو الخاص ولكن بشروط محددة وهي كالتالي:

إثبات أن الموظف ليس مستفيد من نظام التأمينات الإجتماعية الحالي.

ألا يكون المواطن مشترك في النظام الخاص بالتقاعد المدني أو لديه مدد اشتراك سابقة.

كيف اعرف اني مشمول في نظام التأمينات الجديد؟

يمكنك معرفة هل أنت مشمول في نظام التأمينات الإجتماعية الجديد بالسعودية فإنه يمكنكم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتأمينات ومن ثم تعبئة البيانات الخاصة بالاستعلام ومن ثم استكمال بقية الخطوات حتى يتم عرض حالة الفرد.

ما هو السن القانوني للتقاعد؟

بالنسبة إلى السن القانوني للتقاعد في المملكة العربية السعودية فإنه لا يجب أن يقل عن 60 عام.

كيف أتواصل مع المؤسسة العامة للتقاعد؟

يمكنكم التواصل مع المؤسسة العامة للتقاعد من خلال عدة طرق أهمها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها أو من خلال الإتصال على الأرقام التالية 920014000.

التعديلات الجديدة من المؤسسة العامة للتقاعد تعكس التزامها بتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين. تحقق من تفاصيل هذه التحديثات لمعرفة مدى تأثيرها على وضعك الشخصي كمستفيد.