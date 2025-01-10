وقف برنامج حساب المواطن بموجب المادة 18 يثير الجدل بين المستفيدين

أثار إعلان وقف برنامج حساب المواطن، استنادًا إلى المادة رقم 18، حالة من الجدل بين المستفيدين في السعودية. وجاءت ردود الفعل متباينة، حيث عبر البعض عن قلقهم من تأثير هذا القرار على الدعم المقدم للأسر المحتاجة، بينما أوضحت خدمة المستفيدين مبررات القرار وتفاصيله.

كتب محمد سعد – أعلنت خدمة المستفيدين حقيقة وقف برنامج حساب المواطن بناء على المادة رقم 18 مما جعل العديد من المستفيدين يتساءلون عن هذا الأمر وكيف يمكن تجنبه، الجدير بالذكر هو أن هناك العديد من القوانين التي تضمنتها اللائحة التنفيذية الخاصة بالدعم، كما أن هذه اللوائح تأتي لتضمن مدى وصول الدعم إلى المستحقين بشكل دقيق وعدم وصوله إلى غير المؤهلين، كما يجب الإشارة إلى أن الحصول على دعم حساب المواطن يتطلب أن يقوم المستفيد بتحديث بياناته كل فترة لا تزيد عن 15 يوم وسوف نتعرف على مجمل التفاصيل من خلال هذا المقال . دقششط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وقف برنامج حساب المواطن بناء على المادة رقم 18

جاءت المادة رقم 18 من القوانين الخاصة ببرنامج حساب المواطن تنص على ضرورة قيام المستفيد بتحديث البيانات كل فترة لا تزيد عن 15 يوم وتقديم كل ما الأوراق والمستندات التي يطلبها البرنامج، وفي حال عدم القيام بذلك فإنه سوف يتم وقف الدعم بشكل نهائي لحين قيام المستفيد باستكمال الإجراءات اللازمة، كما أكدت الخدمة على أن هذا الإجراء يأتي بهدف التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه فقط دون غيرهم من الذين يقدمون وثائق أو بيانات غير صحيحة أو ناقصة.

معايير تحديد الأهلية في حساب المواطن

بناءً على القرارات الجديدة التي أطلقتها الموارد البشرية لتحديد الأهلية في حساب المواطن بعد الإعلان عن استمرار العمل بالدعم الإضافي لفترة أطول، فقد تم تحديد معايير الأهلية والاستحقاق والتي جاءت كالتالي:

يتم النظر إلى المحافظة الاستثمارية والتي تشتمل على الصناديق الاستثمارية والأسهم والسندات.

الأصول العقارية والتي تشتمل على الأراضي والعقارات التجارية والسكنية أيضا وغيرها.

المركبات والتي تتضمن الشاحنات، السيارات، والقوارب.

كذلك الأصول النقدية والتي تتضمن الاستثمارات المختلفة والودائع البنكية وغيرها.

كيفية تحديث بيانات حساب المواطن

الجدير بالذكر هو أنه يمكنكم اتباع بعض الخطوات من أجل التمكن من تحديث البيانات كل فترة حتى لا يتوقف الدعم وهذا يتم من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى بوابة حساب المواطن الالكترونية من هنا.

يرجى تعبئة البيانات بشكل دقيق في الأماكن المخصصة لذلك.

قم بتعبئة رمز التحقق المرئي في المكان المخصص له.

يجب عليك تعبئة جميع التفاصيل الخاصة بالطلب.

قم بالبدء في تغيير المعلومات التي تريد تحديثها مع التحقق من صحتها.

ينبغي عليك تعديل البيانات ومن ثم الضغط على أيقونة تحديث.

كما يجب عليك إرفاق الأوراق الرسمية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها حتى يتم تحديثها أيضا.

بالنهاية يجب حفظ الطلب.

هل من الضروري تحديث حساب المواطن؟

نعم من الضروري تحديث بيانات حساب المواطن بشكل دائم أو في الموعد التي تحدده الجهات المعنية وهذا حتى لا يتوقف الدعم بشكل نهائي لأنه هكذا لا يكون المتقدم مؤهل للحصول على الدعم.

كيف اعرف اني حدثت حساب المواطن؟

يمكنكم أيضا الاستعلام عن تحديث دعم حساب المواطن من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة به مع إختيار أيقونة دراسة الأهلية ومن ثم يقوم النظام بعرض حالة الأهلية.

كم مدة تحديث حساب المواطن؟

تصل مدة تحديث بيانات دعم حساب المواطن إلى 15 يوم فقط وهذا في حال كان هناك بيانات جديدة لدى المستفيد من الدعم وهذا حتى لا يتوقف الدعم.

يبقى قرار وقف برنامج حساب المواطن بموجب المادة 18 موضوع نقاش واسع بين المواطنين، وسط دعوات لتوضيح المزيد من التفاصيل وآثاره على الفئات المستفيدة.