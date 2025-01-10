الموارد البشرية تُبكر موعد صرف حساب المواطن.. والسبب يُسعد المستفيدين

في خبر سار للمستفيدين، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تبكير موعد صرف حساب المواطن، ما أثار فرحة عارمة بين المواطنين. وجاء هذا القرار استجابة لظروف خاصة تهدف إلى تخفيف الأعباء وتلبية احتياجات الأسر المستفيدة في وقت مبكر.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تبكير موعد صرف حساب المواطن لهذا السبب الأمر الذي أسعد العديد من المواطنين وخاصة المستفيدين من الدعم وخاصة أنه يشكل دخل أساسي في حياة البعض ويعتبر أيضًا الدخل الوحيد لهم، وبناء عليه فإن تبكيره ولو بمقدار 24 ساعة فقط يعد من أفضل الأخبار، على الرغم من ذلك يجب الإشارة إلى أن هناك موعد ثابت لصرف الدعم من أجل طمأنة المستفيدين على نزول الدعم بشكل رسمي، وعند وجود أي تغيير في المواعيد فإن الوزارة تقوم بتوضيح الأمر لغجصد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تبكير موعد صرف حساب المواطن

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على حقيقة تبكير موعد صرف دعم صرف حساب المواطن والذي من المعتاد أن يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفي حالة وجود تغير يكون بسبب تزامن هذا اليوم مع عطلة رسمية، وفي حال كان الجمعة فإن الصرف يكون يوم الخميس أي تقديمه 24 ساعة وفي حال وافق السبت فإن الصرف يكون يوم الأحد أي تأخيره لمدة يوم واحد فقط، وبناء على تقويم شهر يناير 2025 نجد أن يوم 10 يوافق الجمعة وبناءً على يتقد الصرف إلى الخميس 9 يناير 2024.

خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن

كما أنه يمكنكم الإستعلام عن دعم حساب المواطن قبل نزوله بعدة أيام من خلال اتباع عدد من الخطوات الإلكترونية البسيطة ومنها كالتالي:

قم بالتوجه إلى بوابة حساب المواطن من هنا.

ينبغي إجراء عملية تسجيل الدخول.

يجب عليك اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار تبويب الاستعلام عن حالة الأهلية.

تعبئة البيانات المطلوبة من أجل الاستعلام ومنها رقم الهوية الوطنية.

يتم إظهار نتائج الأهلية على الفور.

إذا كنت مؤهل يتم إظهار موعد صرف الدعم والمبلغ المستحق.

في حال كنت غير مؤهل فإنه يعرض عليك تقديم الإعتراض والحصول على فرصة أخرى.

شروط دعم حساب المواطن

كما يمكنكم أيضًا التعرف على شروط الحصول على دعم حساب المواطن بعد الإعلان عن استمرار العمل بالدعم الإضافي لمدة عام 2025 وقد جاءت الشروط كالتالي:

لا يتم قبول سوى أبناء المملكة العربية السعودية من المقيمين بشكل دائم على أراضيها وحاملي بطاقة التنقل أيضًا.

السن القانوني للتقديم في الدعم لا يجب أن يقل عن 18 عام.

أن يكون المتقدم من الأسر التي تحتاج إلى الدعم بالفعل.

ألا يكون من أصحاب الأملاك وله مصادر دخل عديدة.

بالنسبة إلى الدخل الشهري فإنه لا يجب أن يزيد عن الحد المانع في حساب المواطن.

هل حساب المواطن من الموارد البشرية؟

نعم دعم حساب المواطن يعتبر من أهم برامج الدعم التي تقدمه وزارة الموارد البشرية إلى الشعب السعودي ممن تتوافر لديه الشروط المطلوبة بشكل كامل.

من هم المستفيدون من حساب المواطن؟

الأشخاص الذين يستحقون دعم حساب المواطن هم أبناء المملكة العربية السعودية من المقيمين بشكل دائم على أراضيها والذين يحتاجون إلى الدعم بالفعل مع ثبوت ذلك بشكل رسمي.

كم راتب حساب المواطن؟

حددت وزارة الموارد البشرية المبلغ الكلي لدعم حساب المواطن والذي يحصل عليه المستفيد بعد الدعم الإضافي وهو 720 ريال سعودي لرب الأسرة وكذلك الفرد المستقل و 360 ريال للتابع أكبر من 18 سنة و 215 للتابع أصغر من 18 عام.

تبكير موعد صرف حساب المواطن يعكس حرص وزارة الموارد البشرية على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم في الوقت المناسب. تابع التحديثات الرسمية للاستفادة من هذا القرار.