المرور السعودي يطلق مخالفة إلكترونية جديدة.. وغرامتها المالية تثير الجدل

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن إضافة مخالفة مرورية جديدة يتم رصدها إلكترونيًا عبر أنظمة الرصد الآلي. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية على الطرق، فيما أثارت الغرامة المالية الكبيرة المترتبة على المخالفة تفاعلًا واسعًا بين المواطنين.

كتب محمد سعد – قامت الإدارة العامة للمرور بالإعلان عن بداية تطبيق ورصد مخالفة جديدة وهي عدم وجود تأمين ساري للمركبة إلكترونيا وهذه المخالفة سوف تشمل جميع المركبات وتكون بشكل مباشر على الطرق، وهذا يهدف إلى ضمان الحقوق الخاصة بالسائقين، وكذلك تعزيز سلامة الطرق، كما قامت بتوضيح خطوات الاستعلام عن المخالفة عن طريق منصة أبشر . تصتطك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

ما هي طريقة الاستعلام عن مخالفة عدم التأمين؟

يمكنك الاستعلام عن مخالفة عدم التأمين على المركبة من خلال منصة أبشر عن طريق الخطوات التالية:

توجه إلى منصة أبشر من هنا واختر منها أبشر أفراد.

سجل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية، قم بإدخال الرمز المرئي.

سوف تتلقى رسالة نصية بالكود الخاص بالتحقق على الهاتف.

قم باستخدام هذا الكود حتى تحقق من هويتك.

قم بالانتقال إلى صفحة المعلومات الخاصة بالمخالفات المرورية من خلال القائمة الشخصية.

سوف تظهر قائمة بالمخالفات المرورية التي لم يتم دفعها وسوف تحتوي على مخالفة عدم التأمين.

قم بالنقر على المخالفة التي لم يتم سدادها وسوف يظهر لك التاريخ والمكان وكذلك الرقم الخاص بلوحة الم

كيفية التحقق من صلاحية تأمين مركبتك؟

يمكنك التحقق من الصلاحية الخاصة بالتأمين للمركبة وذلك من خلال التالي:

قم بالتوجه إلى حساب “أبشر” وسجل الدخول به.

ثم انتقل إلى أيقونة خدمات المركبة ثم قم بالنقر على أيقونة الاستعلامات.

ثم بعد ذلك اختر أيقونة صلاحية تأمين المركبة.

قم بكتابة التفاصيل المطلوبة، سوف تظهر لك الحالة الخاصة بالتأمين.

ما هي غرامة عدم وجود تأمين ساري؟

قامت إدارة المرور العامة بذكر قيمة المخالفة الخاصة بعدم امتلاك تأمين ساري وله صلاحية، وتكون الغرامة متراوحة بين مبلغ ١٠٠ و ١٥٠ ريال سعودي، لذلك من المهم جدا أن يقوم جميع السائقين باتباع التعليمات وجميع قواعد المرور والتأكد من سريان التأمين وصلاحيات لتجنب الغرامة.

خطوات الإعتراض على مخالفات التأمين

في حالة وجود خطأ وظلم في المخالفة يمكنك الاعتراض على مخالفة التأمين، وهذا يكون كما يلي:

ادخل إلى منصة أبشر، ثم اختر أيقونة أبشر أفراد، وأدخل إلى الحساب الخاص بك.

سوف تصلك رسالة بها كود التحقق إلى الهاتف الخاص بك.

قم باستخدام الخانة الخاصة بالبحث وابحث عن كلمة الاعتراض.

قم باختيار من القائمة أيقونة اعتراض على مخالفة.

سوف تظهر قائمة تحتوي على كافة المخالفات المقيدة ضدك.

قم بكتابة سبب الاعتراض، وتحقق من كافة الشروط الخاصة بالخدمة المعروضة ثم قم بالضغط على تأكيد الاعتراض.

سوف تتلقى تأكيد خاص بالعملية وكذلك رقم الاعتراض الخاص بك.

كم تكون قيمة مخالفة عدم وجود تأمين؟

هذه المخالفة يتم رصدها بشكل مستقل دون ارتباطها بأي مخالفة أخرى، وتكون قيمة هذه المخالفة تتراوح بين من 100 إلى 150 ريال.

متى موعد نزول مخالفة عدم التأمين؟

سوف يكون موعد رصد المخالفة الخاصة بعدم وجود تأمين ساري على المركبة مرة كل 15 يوم.

هل يمكنني التأمين في حالة وجود مخالفات؟

أكدت المرور على أنه لابد من عدم وجود قيود مرورية أو أمنية على المركبة، ومن الضروري تسديد جميع المخالفات في كل الحالات.

إطلاق مخالفة مرورية جديدة من المرور السعودي يعكس التزامه بتطوير الأنظمة الإلكترونية لتحقيق أعلى مستويات الأمان على الطرق. تأكد من الالتزام بالقوانين لتجنب الغرامات المالية الكبيرة.