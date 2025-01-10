تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي.. قيمة ضخمة وأرباح قياسية

أثار انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي اهتمامًا عالميًا، حيث وُصفت الصفقة بأنها من الأكبر في تاريخ كرة القدم. بلغت قيمة العقد حوالي 200 مليون يورو سنويًا، ما يجعله أحد أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، ويتضمن ذلك الراتب والأنشطة التسويقية.

كتب محمد سعد – في صفقة هزت أوساط كرة القدم العالمية أعلن نادي النصر السعودي رسميًا عن ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في انتقال حر وهذه الخطوة أثارت اهتمام عشاق الساحرة المستديرة، لتتجاوز كونها مجرد صفقة رياضية وتصبح محط الأنظار على المستويين الإعلامي والتسويقي وفما تفاصيل هذا العقد الضخم؟ وكيف يعكس انتقال رونالدو تأثيرًا كبيرًا على الدوري السعودي؟ طدخجك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

قيمة عقد رونالدو مع النصر

وقع كريستيانو رونالدو مع نادي النصر في صفقة تعد الأكبر في تاريخ كرة القدم ووفقًا لتقارير صحفية أبرزها صحيفة “ماركا” الإسبانية، بلغ راتب رونالدو السنوي مع النصر 200 مليون يورو، ليصبح الأعلى دخلًا بين لاعبي كرة القدم عالميًا وتفاصيل العقد تشير إلى أن النجم البرتغالي سيتقاضى:

16 مليون يورو شهريًا .

3.8 مليون يورو أسبوعيًا.

574 ألف يورو يوميًا.

23 ألف يورو في الساعة.

381 يورو في الدقيقة.

هذه الأرقام تضع رونالدو في صدارة قائمة الرياضيين الأعلى دخلًا، وليس فقط لاعبي كرة القدم ورغم تقدمه في العمر، ما زالت قيمته تتجاوز المستطيل الأخضر، لتشمل الجوانب الإعلامية والتسويقية.

كيف جاء انتقال رونالدو إلى النصر؟

جاء انضمام رونالدو إلى النصر بعد فترة عصيبة مع مانشستر يونايتد انتهت بفسخ العقد بالتراضي، تصريحات رونالدو الحادة ضد إدارة النادي ومدربه ساهمت في إنهاء مسيرته مع “الشياطين الحمر” وبعد هذه الأزمات فتح النصر أبوابه للنجم البرتغالي ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية.

النصر لم يتحمل أي تكاليف انتقال حيث انضم رونالدو كلاعب حر مما جعل النادي يركز بشكل كامل على تغطية راتبه الخيالي.

منافسة الهلال على الصفقة

نادي الهلال السعودي كان أحد الأندية التي أبدت اهتمامًا بالتعاقد مع رونالدو رئيس الهلال فهد بن نافل أكد أن النادي تفاوض مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن عقوبة منع الهلال من تسجيل اللاعبين لفترتين بسبب قضية محمد كنو حالت دون إتمام الصفقة.

عقد رونالدو مع النصر السعودي يُعد نقلة نوعية في عالم كرة القدم، ويعكس رؤية النادي في جذب النجوم العالميين لتطوير الرياضة في المملكة.